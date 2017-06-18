Южноуральская неделя в фотографиях

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минувшая неделя отметилась сразу несколькими событиями федерального масштаба. Для тех, кто умудрился проспать «Прямую линию» с Путиным, очередной поединок Сергея Ковалева, Бажовский фестиваль и другие интересные события, Агентство новостей «Доступ» подготовило краткий фотоотчет.

Наверное, самым печальным событием уходящей недели для поклонников бокса стало поражение южноуральца Сергея Ковалева в матче-реванше с американцем Андре Уордом. Россиянин уверенно смотрелся по ходу боя, однако в восьмом раунде пропустил серию ударов, после чего рефери остановил поединок и присудил победу американцу техническим нокаутом.

Минувшая неделя также отметилась одним из самых знаковых фестивалей страны – Бажовским. На площадку ГЛК «Солнечная долина» в Миассе съехались сотни мастеров со всей России и тысячи гостей. Здесь можно было найти сувенир на любой вкус и кошелек – нагайки, фарфоровые ждуны, стим-панк очки и многое другое.

Уже пятый день жители области следят за поисками без вести пропавшего десятилетнего мальчика из Каслей Ивана Котова. Ребенок уехал на велосипеде 14 июня и не вернулся. Сейчас его продолжают искать десятки волонтеров и сотрудников спецслужб.

Подняли настроение жителям Челябинска рабоники городского зоопарка. Они продемонстрировали своих новорожденных питомцев. Пополнение произошло в семьях волков, оленей, кинкажу и саймири.

Очередные нелегальные свалки и фекальные стоки были обнаружены активистами-экологами. На этот раз массовое складирование отходов выявлено в Сосновском районе. Жители района винят в происходящем местные власти и коммунальщиков.

Событие всероссийского масштаба – «Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным – коснулось и Челябинской области. Представитель движения WordSkills Аркадий Бодрягин поднял вопрос возможного повышения пенсионного возраста, а садовод Светлана Романова спросила, как избежать сноса дачных домов за счет собственников из-за включения территорий в природоохранную зону.

Среди заметных событий минувшей недели можно отметить региональный этап международного конкурса молодых дизайнеров благотворительного фонда «Русский силуэт». Впрочем, несмотря на громкое название, мероприятие было больше похоже на провинциальный модный показ.

На этой неделе также стартовала акция для абитуриентов. Ребятам предлагают подготовится к сдаче норм ГТО. Успешное выполнение нормативов комплекса даст будущим студентам дополнительные баллы при поступлении.

Добавили позитивных эмоций жителям региона сотрудники нацпарка «Таганай». Здесь начали строить домики для сычей.

Южноуральские стражи порядка провели традиционный Мемориал имени Виталия Масленникова, посвященный памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. Стартовал он с забега «По зову души», в котором приняли участие около 5 тыс. человек.