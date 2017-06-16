Бэби-бум в Челябинском зоопарке. На свет появилось сразу пять детенышей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Весной этого года в Челябинском зоопарке потомством обзавелись сразу несколько видов животных – пополнение отмечено в семействах волков, оленей, кинкажу и саймири, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, у молодой волчицы Нари впервые родились двое волчат. Сотрудники планируют оставить их, чтобы в дальнейшем получилась настоящая стая. Они появились на свет 9 мая и пока еще питаются материнским молоком, постепенно переходя на мясо.

Также пополнение произошло в семье северных оленей. Детенышу Маргариты уже три недели. Он также переходит на самостоятельное питание – траву, яблоки. Возможно, вскоре на свет появится еще один олененок.

У парочки кинкажу Ликки и Локки 11 апреля родился девятый малыш. Потомство у них появляется ежегодно. Кинкажу – это тропические животные из Южной Америки, которые ведут сумеречный образ жизни.

Это хищники семейства енотовых, которые кроме мяса питаются также медом, джемом, сгущенкой, фруктами, овощами и насекомыми.

Саймири по кличке Мини 10 июня также обзавелась младенцем. Пока работники зоопарка не в состоянии даже определить пол детеныша, потому что он постоянно сидит на спине матери.

Отметим, что Мини в прошлом году уже успешно выкормила малыша по кличке Каспер, который был передан в другой зоопарк.

Большинство нынешних детенышей также разъедутся по другим зоопаркам, чтобы не допустить инцеста.