Пт, 16.06.2017, 19:04 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 16 июня 2017 года, 18:10

Бэби-бум в Челябинском зоопарке. На свет появилось сразу пять детенышей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Весной этого года в Челябинском зоопарке потомством обзавелись сразу несколько видов животных – пополнение отмечено в семействах волков, оленей, кинкажу и саймири, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, у молодой волчицы Нари впервые родились двое волчат. Сотрудники планируют оставить их, чтобы в дальнейшем получилась настоящая стая. Они появились на свет 9 мая и пока еще питаются материнским молоком, постепенно переходя на мясо.

Также пополнение произошло в семье северных оленей. Детенышу Маргариты уже три недели. Он также переходит на самостоятельное питание – траву, яблоки. Возможно, вскоре на свет появится еще один олененок.

У парочки кинкажу Ликки и Локки 11 апреля родился девятый малыш. Потомство у них появляется ежегодно. Кинкажу – это тропические животные из Южной Америки, которые ведут сумеречный образ жизни.

Это хищники семейства енотовых, которые кроме мяса питаются также медом, джемом, сгущенкой, фруктами, овощами и насекомыми.

Саймири по кличке Мини 10 июня также обзавелась младенцем. Пока работники зоопарка не в состоянии даже определить пол детеныша, потому что он постоянно сидит на спине матери.

Отметим, что Мини в прошлом году уже успешно выкормила малыша по кличке Каспер, который был передан в другой зоопарк.

Большинство нынешних детенышей также разъедутся по другим зоопаркам, чтобы не допустить инцеста.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: дети, новости челябинска, зоопарк челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 608
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 18:02
Челябинцам скормят 1 тыс. порций окрошки на кулинарном фестивале
сегодня, 17:59
СКАНДАЛ. «Фронтовики» выявили нелегальный захват земель в поселке Тарасовка
сегодня, 17:58
Мемориал Масленникова открылся традиционным забегом в Челябинске
сегодня, 17:49
ВАЖНО. Ограничения и изменения движения транспорта в Челябинске
сегодня, 16:54
Глава села, подарившая сыну муниципальную землю, отстранена от должности
сегодня, 16:37
Решение о проведении саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске еще не принято
сегодня, 16:26
Челябинца осудят за групповое убийство бизнесмена в Казахстане
сегодня, 16:07
В 4 городах продлен режим «черного неба»
сегодня, 16:02
Южноуральские кикбоксеры поддержат Сергея Ковалева перед боем-реваншем с Андре Уордом
сегодня, 15:46
Четырехлетнюю девочку достали со дна 1,5-метрового бассейна в Челябинске
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость