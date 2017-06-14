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Агентство новостей Доступ 1 14 июня 2017 года, 13:19

ВАЖНО. Школьникам Челябинска предлагают «подкачаться» перед сдачей норм ГТО


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Абитуриентам Челябинска предлагают подготовиться к сдаче нормативов ГТО – это позволит ребятам получить значок физкультурно-спортивного комплекса, который дает дополнительные баллы при поступлении в вуз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Бесплатные тренировки будут проходить все лето трижды в неделю на 29 площадках по всему Челябинску. Натаскивать ребят будут 30 инструкторов по физической культуре МБУ «Спортивный город». Занятия предположительно будут проходить с 10.00 до 18.00 в рабочие дни, однако некоторые тренеры готовы работать и в выходные. Одно занятие будет длиться около 1,5-2 часов.

Инструкторы научат школьников стрелять из пневматической и лазерной винтовки, подтягиваться, отжиматься, разовьют гибкость. Также будут отрабатываться бег, подтягивания, прыжки в длину, отжимания, пресс, плавание на открытой воде. Запланированы контрольные тестирования перед началом тренировок, в июле, и по завершении занятий, в августе. Это поможет отследить прогресс участников.

Комплекс состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по трем уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам. Для получения знака отличия необходимо выполнить минимум восемь нормативов. В Челябинской области на сайте комплекса ГТО зарегистрировано свыше 160 тыс. южноуральцев, а к выполнению норм приступило 40 тыс. человек.

Всем прошедшим подготовку будут вручены сертификаты об успешном прохождении подготовки к выполнению нормативов ГТО. «Этот сертификат дает моральное преимущество – родители будут понимать, что ребенок не бездельничал все лето, сам ребенок поймет, что готов выполнить нормативы ГТО. Конкретных бонусов он не дает. Главное – школьник будет понимать, что ему нужно подтянуть для сдачи ном», – отметил директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

Для записи на тренировки открыт телефон «горячей линии» – 776-84-18. Необходимо позвонить по указанному номеру и сообщить свой адрес. Вам предложат одну из имеющихся тренировочных площадок и сообщат график работы инструктора. Тренировки ориентированы именно на старших школьников, однако приходить на занятия могут челябинцы всех возрастов.

По предварительным подсчетам, планируется охватить около 1 тыс. детей, впрочем, организаторы готовы и к большему числу желающих. Также инструкторы планируют заниматься с ребятами, которые отдыхают в городских оздоровительных лагерях.

Напомним, с 2016 года абитуриенты, поступающие в высшие учебные заведения, могут увеличить полученные на ЕГЭ баллы за счет знаков отличия ГТО. Вузы имеют право начислить от одного до десяти баллов.

Адреса проведения тренировок:

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Теги: школьники, нормы гто, новости челябинска, гто, спортивный город
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