Первые главные заявления и обещания Путина. В том числе челябинцам

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Президент Владимир Путин проводит 15-ю «Прямую линию» и отвечает на вопросы россиян – Агентство новостей «Доступ» публикует первые самые важные заявления и обещания главы государства.

ПРО ГУБЕРНАТОРОВ: «ОНИ ДОЛЖНЫ СПРАВЛЯТЬСЯ»

Президент, отвечая на вопрос о том, как губернаторы справляются со своими обязанностями, пояснил, что избиратели, выбирая глав регионов, дают руководителю аванс. А те «должны справляться».

О САНКЦИЯХ: «ВКЛЮЧАЕМ МОЗГИ, РЕСУРСЫ, ТАЛАНТЫ»

Президент ответил на вопрос о санкциях против России. Путин усматривает плюсы в ограничениях: «включаем мозги, ресурсы, таланты». «История России показывает, что мы и жили под санкциями на протяжении всей нашей истории», – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия жить под санкциями десятилетия. Президент отметил, что «не было бы Крыма, придумали бы еще что-нибудь, для сдерживания России».

О ДЕМОГРАФИИ: «НАМ НУЖЕН ЦЕЛЫЙ НАБОР МЕР»

«Что сделать, чтобы не попасть в демографическую яму? Материнский капитал, выплаты за третьего ребенка в регионах со сложной демографической ситуацией – меры, которые уже действуют. Нам нужен целый набор мер», – сказал президент. Продление в том или ином виде, стимулирование рождения первого ребенка у молодых женщин. «У нас было два варианта: либо пособия увеличивать, либо материнский капитал сохранять, мы пошли по пути сохранения материнского капитала», – отметил он, добавив, что о пособиях тоже нужно подумать и вернуться к вопросу индексации материнского капитала.

О СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

По словам главы государства, в федеральном бюджете будет зарезервировано 50 млрд рублей для выравнивания ситуации в социальной сфере регионов. Кабмин зарезервировал еще 10 млрд рублей для выравнивания в соцсфере в регионах, отметил президент.

ОТВЕТ НА ВОПРОС ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА

Светлана Романова из Челябинска спросила, как избежать сноса дачных домов за счет собственников из-за включения территорий, на которой они находятся, в природоохранную зону (напомним, речь идет о решении суда снести дачные дома, которые после изменения закона попали в 150-метровую зону нефтепровода, без компенсации и за свой счет. – Прим. АН «Доступ»). Президент отметил, что если территории вносятся в охраняемые зоны, то нужно запрещать дальнейшее на них строительство, но не трогать тех, что построил дома до изменения законов. Глава государства пообещал разобраться с этим вопросом.