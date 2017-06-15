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Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 18:21

ВАЖНО. Путин: Решение о повышении пенсионного возраста еще не принято


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Решение о повышении пенсионного возраста в России еще не принято, а находится в стадии обсуждения, об этом сообщил глава государства Владимир Путин в ходе «Прямой линии», отвечая на вопрос челябинского представителя движения WordSkills Аркадия Бодрягина.

«Отвечая прямо, скажу: решение не принято. Но оно активно обсуждается на экспертном, правительственном уровне. Эксперты говорят, что если пенсионный возраст не повысить, будут падать пенсии», – сказал, в частности, президент.

По его словам, причиной необходимости такого шага могут стать демографические проблемы и старение населения. «Такое решение нужно принимать взвешенно, без суеты и спешки», – сказал Владимир Путин, добавив, что вместе с этим вопросом властям придется решать и вопросы трудоустройства возрастных граждан. Президент отметил, что в этой связи правительству предстоит «большая и многоплановая работа», в том числе, по повышению мобильности граждан, скорости и качеству их переквалификации.

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Теги: челябинская область, владимир путин, пенсионный возраст, прямая линия, вопрос путину
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