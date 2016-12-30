Агентство новостей «Доступ» поздравляет с Новым 2017 годом

В Челябинске раскрыли 2 двойных убийства В совершении преступления на ЧТЗ подозревается местный житель, в Калининском районе – двое уроженцев Свердловской области. Общество

В Челябинске на улице расстреляли 57-летнего мужчину В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело. Происшествия

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На Южном Урале осудили лесника, который «подстриг лес» на 34,5 млн рублей Вместе с двумя коллегами мужчина рубил и продавал сосну, а пользуясь профессиональным положением, постарался сделать этот процесс максимально легальным. Общество

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