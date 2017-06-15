Чт, 15.06.2017, 15:53 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 14:27

ВАЖНО. СК начал проверку пропажи 10-летнего мальчика в Каслях


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Обстоятельства пропажи 10-летнего мальчика в Каслях (Челябинская область) проверяет Следственный комитет – послушного ребенка, не вернувшегося из библиотеки, ищут больше суток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Силами сотрудников МЧС, правоохранительных органов и волонтеров в Каслях ведется поиск 10-летнего мальчика. Ребенок 14 июня отправился на велосипеде в библиотеку, но домой не вернулся. Со слов матери, ранее ее сын из дома не убегал.

«На место выехали следователи-криминалисты из аппарата следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области. Проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, школьника зовут Ваня. Мать мальчика рассказала, что очевидцы сообщили ей, как наблюдали возможное похищение ее ребенка. Одна из девочек якобы видела, как ее сына заталкивают в машину черного цвета. Эту информацию сейчас тщательно проверяют в полиции.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении ребенка, просят немедленно обратиться в ОМВД (02) или к маме мальчика Ольге по телефону 8-922-63-42-384. Ваня был одет в оранжевую футболку и спортивные штаны.
 

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: пропал ребенок, поиски детей, новости каслей, похищение ребенка
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

сегодня, 12:38
Воры едва не оставили без связи абонентов Tele2 в Копейске
сегодня, 12:28
В Чебаркуле задержан преступник, находившийся в федеральном розыске
сегодня, 12:15
НУЖНА ПОМОЩЬ. Затолкали в машину: в Каслях сутки ищут 10-летнего мальчика, ушедшего в библиотеку
сегодня, 11:46
Опытные опера будут искать грабителей, отобравших у иностранца крупную сумму в Челябинске
сегодня, 10:18
18+ Друг по переписке арестован за изнасилование 16-летней школьницы в Миассе
сегодня, 08:37
Любитель пьяной езды сбежал из зала суда в Челябинске
вчера, 16:29
18+ Уголовники средь бела дня похитили и бросили в погреб жителя Карабаша
вчера, 15:23
Молодая пара скончалась от передозировки в Челябинске
вчера, 14:40
В Верхнем Уфалее пьяный мужчина устроил стрельбу на улице
вчера, 12:18
Под Ашой УАЗ при обгоне улетел в кювет, пострадал водитель
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость