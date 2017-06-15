ВАЖНО. СК начал проверку пропажи 10-летнего мальчика в Каслях

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Обстоятельства пропажи 10-летнего мальчика в Каслях (Челябинская область) проверяет Следственный комитет – послушного ребенка, не вернувшегося из библиотеки, ищут больше суток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Силами сотрудников МЧС, правоохранительных органов и волонтеров в Каслях ведется поиск 10-летнего мальчика. Ребенок 14 июня отправился на велосипеде в библиотеку, но домой не вернулся. Со слов матери, ранее ее сын из дома не убегал.

«На место выехали следователи-криминалисты из аппарата следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области. Проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, школьника зовут Ваня. Мать мальчика рассказала, что очевидцы сообщили ей, как наблюдали возможное похищение ее ребенка. Одна из девочек якобы видела, как ее сына заталкивают в машину черного цвета. Эту информацию сейчас тщательно проверяют в полиции.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении ребенка, просят немедленно обратиться в ОМВД (02) или к маме мальчика Ольге по телефону 8-922-63-42-384. Ваня был одет в оранжевую футболку и спортивные штаны.

