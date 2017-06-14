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Агентство новостей Доступ 1 14 июня 2017 года, 09:13

На Таганае построили 20 домиков для краснокнижных сычей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На территории нацпарка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) для мохноногих и воробьиных сычей построили 20 домиков – данные птицы занесены в Красную книгу России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Специальные дома – дуплоны – изготовлены из цельного куска осины, в котором долотом выдолблено «жилое» пространство. Птичий дом весит около 13 кг. Первый дуплон уже появился в районе Киалима.

«В природе сычи гнездятся в дуплах больших деревьев, причем одна пара может занимать до пяти дупел в год: в одном хранятся припасы, в другом размещается самка с потомством, в третьем – ночует самец и так далее. Дуплон, изготовленный по нашему заказу, высотой 55 сантиметров, общим диаметром около 40 и диаметром летка четыре-пять сантиметров, с толстыми стенками. Таких домов сделано два десятка, сейчас мы будем отрабатывать технологию их развешивания. Дуплоны необходимо поместить на высоту до шести метров, причем леток должен быть развернут на восток или юг, иначе птицы не заселятся», – рассказал сотрудник научного отдела нацпарка «Таганай», орнитолог Евгений Попов.

Главная цель «жилищной программы» – удержать сычей на территории национального парка. Сейчас на Таганае мало подходящих для сычиных гнезд деревьев, и дуплоны должны решить эту проблему. Заселять дома будут осенью, когда молодежь вылетит из родительских гнезд и начнет активный поиск мест обитания.

Воробьиный сыч – очень маленькая сова с длиной тела 15-19 см, размахом крыльев 35-40 см, длиной крыла 9-11 см, весом 55-80 граммов. Мохноногий сыч – небольшая сова с крупной широкой головой, с ярко выраженным лицевым диском и маленькими перьевыми ушками. Размер не превышает размера голубя. Общая длина 21-27 см, длина крыла 16-19 см, масса 120-190 граммов. Лапы густо оперены до когтей (отчего и происходит название). Воробьиный и мохноногий сычи – оседлые птицы. Обитают в горных высокоствольных, преимущественно хвойных лесах. Гнездами им обычно служат старые гнезда дятлов.

Фото пресс-службы национального парка «Таганай»

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Теги: нацпарк таганай, птицы, новости златоуста
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