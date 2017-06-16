Мемориал Масленникова открылся традиционным забегом в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 16 июня состоялся забег «По зову души» – он традиционно открывает Мемориал имени Виталия Масленникова, посвященный памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Стартовал традиционный забег от памятника Курчатову. Более 2 тыс. человек всех возрастов преодолели дистанцию 2 км.

Основные мероприятия Мемориала состоятся в субботу, 17 июня. Гостей праздника ждут показательное выступление отряда специального назначения ГУ МВД России по Челябинской области «Гром», концерт с участием сотрудников культурного центра ведомства и творческих коллективов, спортивные соревнования. Для детей будут организованы конкурсы, развлекательные игры и семейные эстафеты.

На открытии Мемориала с приветственным словом выступит губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Мемориал стартует 17 июня в 10.00 на территории стадиона имени Елесиной.

В 1987 году под руководством полковника милиции Валерия Пустового, начальника Челябинского горисполкома, был проведен первый Мемориал памяти Виталия Масленникова. Соревнования состоялись в первую субботу июня, когда более 400 человек пришли на стадион «Центральный», чтобы отдать дань погибшему товарищу. Состоялся кросс на 1 500 и 10 000 м и полумарафон на 21,098 км. Так в гарнизоне родилась традиция проводить Мемориал.



С 1991 года Мемориал имени Масленникова приобрел статус всероссийских соревнований, посвященных всем погибшим сотрудникам органов внутренних дел. В 1994 году Мемориал преобразился – впервые стартовал забег «По зову души».

Мемориал включает различные соревнования: традиционный полумарафон, комбинированную милицейскую эстафета, семейные и детские забеги, состязания по армрестлингу, перетягиванию каната, первенство по футболу и стрельбе.