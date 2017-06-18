Челябинский боксер Ковалев проиграл Уорду матч-реванш техническим нокаутом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Российский боксер Сергей Ковалев не смог вернуть чемпионские пояса, проиграв американцу Андре Уорду в восьмом раунде матча-реванша, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Скандальный поединок только что завершился на арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе.

Ковалев уверенно смотрелся по ходу боя, однако в восьмом раунде после пропущенного удара ниже пояса россиянин начал пятиться и пропустил серию ударов. После этого рефери вмешался в ход боя, остановил поединок и присудил победу американцу техническим нокаутом. При этом Ковалев и находился в сознании и готовности продолжить бой. Зал освистал судейское решение.

На повторе очевидно, что Уорд несколько раз ударил Ковалева ниже пояса, что запрещено правилами. Некоторые болельщики, впрочем, говорят, что россиянин «поплыл» еще до этого, после пропущенного удара справа, а Уорд оказался лучше готов к бою.

Напомним, на кону были чемпионские пояса WBA Super, IBF и WBO в полутяжелом весе.