Провинциальный fashion. В Челябинске состоялся конкурс дизайнеров одежды

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 14 июня состоялся региональный этап международного конкурса молодых дизайнеров благотворительного фонда «Русский силуэт» – получилось что-то вроде провинциального показа мод, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На мероприятие пришло около 200 женщин разных возрастов – от девочек школьного возраста до пожилых дам. Впрочем, встречались среди гостей и мужчины. Большинство зрителей выбрало для мероприятия вполне обычные наряды, за исключением нескольких экстравагантных дам, одетых с претензией на высокий стиль.

Перед началом мероприятия можно было заглянуть в соседний зал, где готовились дизайнеры и модели: столы были завалены всевозможными нарядами, а девушки и парни с признаками анорексии переодевались по несколько раз и репетировали свой выход.

Отметим, что мероприятие не создавало впечатления показа высокой моды или крупного международного конкурса дизайнеров. Это выглядело именно как провинциальная самодеятельность.

Как рассказала генеральный директор Международного института моды и бизнеса Анна Персидская, здесь проходило сразу два конкурса: «Хрустальный наперсток» для любителей шитья – он призван поддержать мастерство местных портных, второй – это отборочный тур международного конкурса молодых дизайнеров благотворительного фонда «Русский силуэт». Участие в каждом из конкурсов приняло около 25 человек.

«Здесь представлены как практичные коллекции, так и наряды , которые ищут через искусство новые формы», – отметила Персидская.

Первыми свои работы представили непрофессиональные дизайнеры – горожане, увлеченные кройкой и шитьем. Они представили довольно практичные наряды, которые слабо отличаются от одежды, которую люди носят в обычной жизни. Моделями выступали, как правило, родственники и друзья дизайнеров, а иногда и сами создатели нарядов. Это выглядело, как показ неплохо одетых женщин средних лет и детей.

За любителями последовали выступления студентов-дизайнеров, которые предложили более оригинальные решения. Кроме вполне традиционных нарядов, авторы показали необычные варианты пуховиков, а также различные экстравагантные платья и образы, которые откровенно рассчитаны на эпатаж и использовать которые в реальной жизни будет сложно. Например, некоторые наряды включали такие аксесуары, как корона или соска.

Отметим, что на дефиле здесь выходили уже профессиональные модели, поэтому многие наряды выглядели намного эффектнее.

Свое мнение о представленных коллекциях высказал председатель Челябинского регионального отделения Союза дизайнеров России Александр Тимарцев. «Что касается любительской части показа, думаю, нужно быть благодарным этим людям за то, что они вкладывают душу в свое хобби. Что касается студентов – они ярче благодаря наличию художественного образования. Имеются элементы кубизма, супрематизма и прочего. Может быть, для Челябинска это нормально. Вообще не думаю, что это лучший конкурс. Его можно считать затухающим. Даже с точки зрения организации сегодня этот конкурс выглядит хуже, чем раньше. Конечно, у всех участников есть перспективы. Им нужно вырываться из челябинского болота», – отметил Тимарцев.

Отметим, что некоторые члены жюри приходят сюда преимущественно для поиска юных талантов. Например, гендиректор Торгового дома «Леди-Прима» пришел на конкурс не столько судить, сколько найти перспективных дизайнеров для своей компании.

Победитель регионального тура примет участие в финале конкурса в Москве в октябре. Кроме того, лучшие участники имеют хорошие шансы поддержки со стороны бизнеса и могут рассчитывать на хорошую стажировку.