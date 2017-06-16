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Агентство новостей Доступ 1 16 июня 2017 года, 15:16

Экологи обнаружили 11 нелегальных свалок и 5 фекальных стоков в Сосновском районе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Сосновском районе (Челябинская область) активисты нашли массовые свалки и фекальные стоки – вместо полигона ТБО мусор и отходы сваливаются прямо в лесу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на БЭФ «Моя Планета», активисты которого 15 июня провели экологический рейд.

Поводом стали многочисленные обращения граждан.

Было зафиксировано 11 незаконных свалок и пять мест слива фекальльных стоков. Самые крупные действующие объекты, куда свозят отходы с поселений, располагаются в поселках Саргазы, Южно-Челябинский Прииск, Полетаево и Есаульское.

«Складывается ощущение, что пригород Челябинска полностью завален мусором. По примерным подсчетам, более 1 тыс. га земли заняты под незаконные свалки, которые располагаются в лесных массивах, возле водных объектов, на землях, предназначенных для ведения сельского хозяйства. Большинство этих свалок горит, причем часто их поджигают намеренно. Так, в Полетаево незаконная свалка располагается в 100 метрах от жилых домов и постоянно загорается», – отметил директор БЭФ «Моя планета» Виталий Безруков.

Он добавил, а местные жители подтверждают, что большинство свалок образуется в результате попустительства администраций поселений: мусор сваливают машины, принадлежащие коммунальным организациям.

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Теги: экология, моя планета, фекалии, год экологии, новости сосновского района, свалки
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