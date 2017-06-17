Очки в стиле стим-панк, «ждуны» и куклы с гениталиями. На Южном Урале проходит Бажовский фестиваль

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области, на территории ГЛК «Солнечная долина» под Миассом, проходит XXV Всероссийский фестиваль народного творчества, знаменитая Бажовка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Здесь представлены сотни мастерских декоративно-прикладного творчества из различных регионов – они предлагают гостям изделия всевозможных стилей – металл, дерево, стекло, камень и многое другое. Стоимость сувениров колеблется от нескольких сотен до десятков тысяч рублей.

Так, мастерская из Тобольска представила на фестивале изделия в стилистике финно-угорских народов. Изюминкой их павильона стали сувениры из бивней, зубов и костей мамонта, например, они превратили позвонок этого древнего животного в рыбу. Также на стенде был представлен шестиногий лось из финно-угорских легенд, которого никто не мог поймать.

Одна мастерица приехала из Южноуральска – он создает красивые изделия из фарфора. Однако среди вполне традиционных изделий из фарфора – цветов, бижутерии, вазочек – на ее стенде можно увидеть фигурки ждуна – героя популярного в интернете мема. Оказалось, что женщина начала делать ждунов по просьбе дочери. Пока покупатели подозрительно относятся к ним и сравнивают с морскими коровами.

Другие участников фестиваля предлагали гостям красивые изделия из стекла.

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«В селе Долгодеревенское у нас расположена художественная мастерская. Берется цветное листовое стекло, режется и склеивается я, а потом запекается в печи. Занимаюсь этим уже с 2002 года. Раньше мы практиковали создание витражей, а однажды увидели фьюзинг, загорелись и начали делать», – рассказал мастер.

Из Троицка на фестиваль приехали женщины, которые занимаются народными ремеслами – ткачеством, вышивкой, прядением и вязанием крючком. Все это выполняется на традиционных инструментах и вручную. Половики делаются из поношенных тряпок – чтобы собрать 10 метров половика уходит около месяца.

Уже четвертый раз посетили Бажовский фестиваль гости из далекого Ижевска: «Мы делаем этнические украшения в технике горячей эмали. Эмаль мне понравилась, еще когда я обучался ювелирному делу. Она впечатлила меня своей красотой и блеском. Появилась идея найти что-нибудь оригинальное в ювелирном деле. Мы создаем украшения в славянском и финно-угорском стиле. Это требует терпения и мастерства».

Одни из самых необычных изделий представили участники из Челябинска. Мастерица занимается изготовлением очков, масок и головных уборов в стиле стим-панк. «Изначально я занималась авторской игрушкой, а потом пригласили байкеры, и мне показалось интересно создать, что-нибудь для них. Стиль стим-панк сегодня очень популярен, используется в литературе, кино, компьютерных играх», – отметила челябинка. Все исполняется из натуральной кожи, стекла и большого количества деталей от старой радиотехники, фотоаппаратов, телевизоров.

Популярностью у мужской половины гостей фестиваля пользовались нагайки ручной работы. Как рассказал автор, они весьма эффективны в качестве оружия самообороны, однако для правильного использования нужен опыт. Изготавливают их из металлического прута в основе и сыромятной кожи.

Впечатляют настоящие картины вырезанные из массива дерева благородных пород. «Мы с другом не находили достойных подарков, чтобы преподнести друг другу на дни рождения, и я решил заполнить этот пробел», – отметил автор. Тематика его работ разнообразна: богатыри, копии известных картин, баня, охота, восточные мотивы.

Также на фестивале было представлено огромное количество поделок из камня, бересты, дерева и всевозможные куклы.

Отдельно стоит отметить кукол одной миасской мастерицы, которая привезла фигурки военнослужащих, выполненные из капрона и синтепона. Вполне обычные куклы отличаются ярко выраженными гениталиями, которые, впрочем, скрыты под одеждой.

Добавим, что погода в этом году на Бажовском фестивале была дождливая, однако это не испугало желающих приобщиться к народному творчеству: и стоянка, и палаточный лагерь были забиты до отказа.