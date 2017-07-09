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Агентство новостей Доступ 1 9 июля 2017 года, 21:33

Южноуральская неделя в фотографиях


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минувшая неделя в Челябинской области ознаменовалась сразу несколькими драматическими событиями, среди которых авария под Белорецком, где погибла семья из Магнитогорска, опрокидывание лодки в Чесме и печальный итог поисков школьника из Каслей. Позитива в ленту добавили Сабантуй и День семьи, любви и верности. Об этих и других события, попавших на фото, в материале Агентства новостей «Доступ».

Наверное, самым масштабным и красочным мероприятием уходящей недели стал традиционный праздник татарской и башкирской културы Сабантуй, который собрал на своей площадке более 20 тыс. человек. На Южный Урал прибыли гости со всего региона и соседних республик. Гостеприимства традиционно хватило на всех, как и песен, плясок, развлечений и угощения. Не подвела и погода – многие умудрились загореть и даже сгореть. 

 

Под занавес недели пришли печальные новости из Каслей, где мертвым был найден школьник, которого всей областью искали с 14 июня. Предположительно, мальчика убил и закопал в огороде ранее многократно судимый местный житель. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Как обычно, радость и горе в жизни ходят рядом. В субботу челябинцы вместе со всей страной праздновали День семьи, любви и верности. На Кировке состоялись развлекательные мероприятия объединенные тематикой ромашки – символа Дня Петра и Февронии. Горожан ждало купажирование ромашкового чая, музыка, танцы и поздравление новобрачных.

 

Чуть ранее на этой неделе состоялось награждение семейных пар, которые прожили в браке более 50 лет. Пожилые супруги получили медали «За любовь и верность», а также рассказали, как им удалось столько лет оставаться вместе.

 

Одним из наиболее ярких событий недели стал финал конкурса «Татар кызы-2017». Победительницей  стала жительница Сатки 18-летняя Рузалина Туктарова – она представит родной регион в Международном финале конкурса в Уфе. Титул «Татар егете» получил екатеринбуржец Салават Сурмятов.

 

Трагедия произошла в самом начале минувшей недели. Под Чесмой перевернулась лодка людьми, в результате чего утонуло семь человек, в том числе дети. Как выяснили специалисты, причиной инцидента стал перегруз судна. Более того, потерпевшие допустили многочисленные нарушения, в том числе отправились на озеро без спасжилетов. 

 

Среди культурных событий недели можно выделить традиционный конкурс на должности солистов Челябинского театра оперы и балеты имени Глинки. Попытать счастья на прослушивании приехало около 40 вокалистов со всей России. Они должны были исполнить перед авторитетным жюри одно произведение на иностранном языке, а второе – на русском.

 

Еще одна трагедия случилась на этой неделе под Белорецком (Башкортостан). В результате столкновения «ГАЗели» и легковушки погибли пять жителей Магнитогорска.

Выжили в аварии двое, в том числе, оставшаяся сиротой шестилетняя девочка. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Хоккеисты «Трактора» вовсю готовятся к юбилею клуба. Так, на минувшей неделе игроки отправились в цеха тракторного завода, чтобы сняться в ролике, презентация которого состоится 4 августа, на большом предсезонном фестивале «Трактор Open».

 

 

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Теги: агентство новостей доступ, новости челябинска, фотонеделя
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