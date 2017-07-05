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Агентство новостей Доступ 1 5 июля 2017 года, 10:11

Возвращение к истокам. Игроки ХК «Трактор» снимаются в проморолике к 70-летию команды


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Игроки ХК «Трактор» снимаются в проморолике к 70-летию команды – видео расскажет «о рождении хоккейного клуба из чрева легендарного завода», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, что в декабре 2017 года хоккейному клубу «Трактор» исполняется 70 лет.  В честь юбилея руководство команды решило снять  мини-фильм, посвященный рождению команды и ее заводским корням.

Как рассказала директор клубного музея Анна Гусева, видеоролик снимается в несколько этапов. Первым записывали реконструкцию момента подписания указа о создании команды наркомом танковой промышленности СССР Исааком Зальцманом. Местом съемок стал Челябинский театр драмы.

Во второй части видео действующие игроки клуба перевоплощаются в сотрудников тракторного завода. «Основой для создания ролика стал своеобразный флэшбэк к истокам команды. Это параллель между хоккеем и процессом сборки трактора. Здесь трактор как машина ассоциируется с хоккейной командой, а процесс его сборки – с подготовкой клуба к новому сезону», – объясняет Анна Гусева.

БОЛЬШЕ ФОТО – В РУБРИКЕ ФОТОДОСТУП

Заводские съемки состоялись 4 июля в старых цехах ЧТЗ, которые превратились в настоящую киностудию, заполнились операторами и осветителями.

Игрокам выдали заводскую одежду, каски и нанесли «грязевой» грим. Хоккеисты на собственном опыте познакомились с тяжелым трудом заводчан.

О своих впечатлениях рассказал защитник ХК «Трактор» Артем Бородкин. «Было тяжело, даже иногда страшно – вдруг что-то разобьется, прольется или искры пойдут, а мне еще предстоит сезон. Ребята работают там не первый год, и ты на их фоне теряешься. Думаю, если отправить заводчан на нашу тренировку, потом можно будет спросить, что тяжелее: играть в хоккей или работать на прнедприятии. Интересно побывать в такой атмосфере, переосмыслить некоторые вещи», – отметил Бородкин.

Участие в съемках принял и новичок «Трактора», шведский нападающий Линус Виделль. Ему этот опыт дался очевидно труднее, чем российским спортсменам. Линусу выпал жребий затачивать металлические детали, однако на лице спортсмена читались испуг и непонимание.

Презентация видеоролика состоится 4 августа, в рамках фестиваля «Трактор Open», посвященного открытию хоккейного сезона

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Теги: хк трактор, хоккей, чтз-уралтрак, новости челябинска, креатив
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