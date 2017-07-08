Ромашковый праздник прошел в центре Челябинска в честь Дня семьи любви и верности

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске, на центральной пешеходной улице, состоялось празднование Дня семьи, любви и верности – символом мероприятия традиционно стала ромашка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 8 июля, на Кировке появились гигантская надпись «СЕМЬЯ» и игровая зона для самых маленьких гостей праздника. Зрителей ждали музыкальные и танцевальные выступления, а также поздравления молодоженов, которые решили скрепить себя узами брака именно в этот день.

Также посреди пешеходной зоны выросла полутораметровая ромашка для гадания. Все желающие могли заняться купажированием ромашкового чая, создать сувениры в виде этого цветка или получить аквагрим.

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На площадке праздника собралось большое количество горожан с детьми, и малыши с удовольствием участвовали в мастер-классах.