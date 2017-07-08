Сб, 08.07.2017, 22:23 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 8 июля 2017 года, 21:10

Ромашковый праздник прошел в центре Челябинска в честь Дня семьи любви и верности


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске, на центральной пешеходной улице, состоялось празднование Дня семьи, любви и верности – символом мероприятия традиционно стала ромашка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 8 июля, на Кировке появились гигантская надпись «СЕМЬЯ» и игровая зона для самых маленьких гостей праздника. Зрителей ждали музыкальные и танцевальные выступления, а также поздравления молодоженов, которые решили скрепить себя узами брака именно в этот день.

Также посреди пешеходной зоны выросла полутораметровая ромашка для гадания. Все желающие могли заняться купажированием ромашкового чая, создать сувениры в виде этого цветка или получить аквагрим.

БОЛЬШЕ ФОТО – В РУБРИКЕ ФОТОДОСТУП

На площадке праздника собралось большое количество горожан с детьми, и малыши с удовольствием участвовали в мастер-классах.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: кировка, новости челябинска, день семьи
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 605
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 21:38
В «резиновой квартире» в Магнитогорске были прописаны более 90 «жильцов»
сегодня, 15:19
Спустя год работы: власти Южного Урала и дольщики похвалили работу Лакницкого
сегодня, 06:33
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы летние каникулы не омрачились гибелью или травмой ребенка
вчера, 18:05
В образе цветов и деревьев: в Челябинске выбрали лучшую татарочку и самого удалого джигита
вчера, 17:52
«Трактор» обменял права на Никиту Нестерова
вчера, 17:35
Мас-рестлинг, конкурсы зонтиков и тюбетеек. Троицк примет областной Сабантуй 8 июля
вчера, 17:18
СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту ДТП, где погибли 5 магнитогорцев
вчера, 17:10
Основателя финансовой пирамиды на 130 млн будут судить в Магнитогорске
вчера, 16:49
Актуальные проблемы ислама и профилактику экстремизма обсудили на Расулевских чтениях
вчера, 16:25
ВАЖНО. С июля Минстрой Челябинской области будет выдавать застройщикам заключения по финансовой устойчивости
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость