В южноуральском Сабантуе приняло участие более 20 тыс. человек

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 20 тыс. человек приняли участие в Сабантуе в Челябинской области – в гости на Южный Урал прибыли гости со всего региона и соседних республик. Гостеприимства традиционно хватило на всех, как и песен, плясок, развлечений и угощения. Не подвела и погода – многие умудрились загореть и даже сгореть, так что не смогут жаловаться, будто лета у них не было. О том, чем удивлял, радовал и печалил Сабантуй-2017, в отчете Агентства новостей «Доступ».

О ГРУСТНОМ

Не было скачек – любимого многими развлечения. Официально власти города заявили, что не готовы обеспечить безопасность. На деле, кто его знает… Не будем утверждать, что не хотелось заморачиваться, но очевидно, без скачек Сабантуй теряет едва ли не половину аудитории.

О НОВОМ

Зато невероятной популярностью пользовалась в этом году площадка Детского Сабантуя.

Здесь народ, молодой и не очень, толпился с раннего утра.

Юные гости могли поиграть в спортивные игры, посоревноваться в меткости, заняться рисованием, вырезанием, сотворением кукол, чудных нежных цветов, браслетиков и кулонов.

Днем на Детском Сабантуе прошел конкурс зонтиков.

И каких только там не было. Обычный и привычный аксессуар предстал в образах солнышка, кораблика, штурвала и даже народной куклы.

Развлекали детей черепашки-ниндзя, феи, волшебники, цыганки и клоуны.

О МУЗЫКЕ И ВЫНОСЛИВОСТИ

Конечно, Сабантуй не представить без песен. Самой певучей, на наш взгляд, оказалась делегация Сосновского района: на их подворье с самого утра были установлены микрофоны, и самодеятельный ансамбль радовал всех прохожих народным творчеством.

В течение всего дня не снижался интерес к гостям-индейцам. Яркие костюмы и самобытные песни буквально заставляли зрителей нести деньги в копилочку, установленную перед музыкантами. Артисты, в свою очередь, были неутомимо, несмотря на тяжелое «оперение» и постоянное движение.

Профессионалов тоже хватало. На главной сцене выступили творческие коллективы из Татарстана и Башкортостана. Самыми именитыми были артисты ансамбля танца «Урал» Челябинской филармонии – ребята вызвали восхищение не только блестящим исполнением танцев народов мира, но и феноменальной выносливостью:

пока чиновники и депутаты приветствовали гостей со сцены, артисты почти полчаса вынуждены были стоять, вытянувшись по струнке, под палящим солнцем в своих плотных костюмах, кокошниках, а некоторые – в меховых шапках. Одной участнице ансамбля стало дурно – благо, рядом дежурила скорая.

О СПОРТЕ И ЗОЖ

Гвоздем спортивной программы стала борьба корэш – борьба на поясах, в которой в 2017 году принимали участие восемь мастеров спорта и один чемпион мира. Абсолютным победителем стал борец из Учалинского района Республики Башкортостан, который свою награду – молодого барашка – унес со сцены на собственных плечах.

А любители могли проверить свои силы на турнике, где нужно было провисеть две минуты,

за столом юнармейцев, где требовалось собрать-разобрать автомат Калашникова

или на скорость облачиться в костюм химзащиты, или на столбах, куда нужно было залезть, чтобы получить приятный приз.

О НАСТРОЕНИИ

Нынешний Сабантуй был не таким богатым, как в прежние годы, но он оказался очень уютным, добрым, почти семейным – несмотря на огромное количество участников – праздником.

Традиционные юрты и подворья, кажется, будили дремлющую генетическую память о природной жизни, волнующее воспоминание о жизни на своей земле, а катание на лошадях, ишаках и верблюдах даже взрослых заставляло почувствовать себя детьми.