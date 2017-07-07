Семь жителей Магнитогорска разбились в ДТП под Белорецком
В Белорецком районе (Республика Башкортостан) устанавливаются обстоятельства крупного ДТП, в котором погибли пять жителей Магнитогорска (Челябинская область), в том числе двое детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации регионального МЧС, Renault Logan и грузовая «ГАЗель» столкнулись поздним вечером 6 июля (21.25 мск) на 196-м километре автодороги Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск, возле населенного пункта Улу-Елга.
В иномарке погибла почти вся семья: 40-летний водитель, его 36-летняя супруга, 14-летний сын и четырехлетняя дочь, еще одна девочка – 2011 года рождения – госпитализирована.
Также в результате аварии погиб 28-летний водитель грузовика, также магнитогорец; его пассажир с травмами доставлен в больницу.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.
Фото главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова