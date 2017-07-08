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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 8 июля 2017 года, 13:25

СРОЧНО! Пропавший в Каслях школьник найден мертвым


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пропавший школьник из Каслей (Челябинская область) найден мертвым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«8 июля 2017 года сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области, ОМВД по Каслинскому району совместно при взаимодействии с Главным Управлением криминалистики СК России и следователями СУ СК по Челябинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый 1988 года рождения, проживающий в Каслях, ранее трижды судимый по статьям 158, 161, 228 УК РФ, который в настоящее время дал признательные показания в убийстве мальчика, указав на место его захоронения», – сообщили в МВД.

По данным ведомства, подозреваемый заманил ребенка в свое жилище, где совершил убийство, после чего с целью избежать привлечения к уголовной ответственности закопал тело мальчика в малолюдном месте.

В настоящее время ведутся дальнейшие оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбора доказательств. Мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовного кодекса РФ. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

«Следователями СК и сотрудниками правоохранительных органов продолжается осмотр места преступления и проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета», – отмечается в сообщении.

Напомним, по обращению начальника Главного управления МВД по Челябинской области генерал-лейтенанта полиции Андрея Сергеева главой региона Борисом Дубровским было принято решение о выделении денежного вознаграждения за предоставление информации, способствующей розыску ребенка.

В розыскных мероприятиях были задействованы сотрудники полиции, в том числе из Главного управления МВД по Челябинской области и Зонального кинологического центра, а также авиационный отряд Росгвардии, летательные беспилотные аппараты МЧС, водолазы, сотрудники МЧС, волонтеры Челябинской и Свердловской областей.

Был проведен обход более 260 домовладений, расположенных на предполагаемом маршруте движения мальчика. Установлено и допрошено более 30 свидетелей, видевших мальчика. Осмотрены территории гаражных кооперативов, садовых товариществ, баз отдыха, прилегающих к городской черте и находящихся на расстоянии 10-15 километров от города. Следователями СК допрошено более 100 лиц, ранее отбывавших наказание за совершение преступлений.

Мальчик 10 лет пропал 14 июня, когда на велосипеде уехал в библиотеку за учебниками.

Следственными органами продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По собственным источникам Агентства новостей «Доступ», причиной смерти мальчика могла стать черепно-мозговая травма.

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Теги: полиция, новости каслей, криминальные новости челябинкой области, розыск ребенка
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