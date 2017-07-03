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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 3 июля 2017 года, 08:25

Семь человек, в том числе дети, утонули при опрокидывании лодки под Чесмой


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Трупы двух взрослых и двух детей выловили после опрокидывания лодки в Чесменском районе (Челябинская область) – поиски еще трех человек продолжаются, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в воскресенье, 2 июля, вечером на озере Максимка около села Чесма. По предварительным данным, мужчина со своими детьми и детьми родственников плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое родителей поплыли с берега на помощь и утонули.

«Из воды извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. Ведутся поиски тел еще одного мужчины, 8 и 15-летних мальчиков. На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, сотрудники правоохранительных органов и спасатели», – сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По данному факту возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. По указанию руководителя следственного управления на место происшествия для проведения следственных действий выехали следователи-криминалисты аппарата СУ.

На месте работают от МЧС России восемь человек и две единицы техники, три человека и одна единица техники из ПСС Троицка.

Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области

 
 

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Теги: новости чесмы, новости челябинской области, перевернулась лодка, дети пострадали, утонули
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