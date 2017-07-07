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Агентство новостей Доступ 1 7 июля 2017 года, 18:05

В образе цветов и деревьев: в Челябинске выбрали лучшую татарочку и самого удалого джигита


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 6 июля, в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова назвали имена лучшей татарочки и лучшего удалого джигита Южного Урала. Победительницей конкурса «Татар кызы-2017» стала жительница Сатки, 18-летняя Рузалина Туктарова. Именно она представит родной регион в Международном финале конкурса в Уфе. Титул «Татар егете» получил екатеринбуржец Салават Сурмятов.

Торжественное мероприятие посетила дочь первого космонавта планеты Юрия Гагарина, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина. Напомним, в этот же день она подписала с губернатором Борисом Дубровским беспрецедентное соглашение о сотрудничестве – в течение семи лет южноуральцы смогут знакомиться с сокровищами Кремля, не покидая пределы области.

В сопровождении министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина и председателя Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой Елена Юрьевна осмотрела выставку картин современных татарских художников. Картины для экспозиции предоставили Конгресс татар Челябинской области и лично Лена Колесникова из собственной коллекции.

В этом году из 100 участников в финал вышли десять красавиц и четверо молодых людей. За плечами у них – театральный, краеведческий, деревенский, спортивный, кулинарный и ремесленный этапы конкурса. На каждом из них конкурсанты изучали историю своего народа и особенности колоритной татарской культуры.

Приветствуя зрителей, бессменный председатель оргкомитета конкурсов, председатель Конгресса татар Челябинской области, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Лена Колесникова отметила, что проект объединяет людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий. «Нам радостно, что проект "Татарочка" становится с каждым годом популярнее, знаменитее и прославляет наш регион за его пределами. Этот конкурс – площадка для творческого общения, молодежное движение, участников которого объединяют идеи сохранения культуры и своих корней», – отметила Лена Рафиковна.

Как это было в 2012 году 
Как это было в 2013 году 
Как это было в 2014 году 
Как это было в 2015 году 
Как это было в 2016 году 

Министр культуры Алексей Бетехтин добавил, что татары – одна из самых многочисленных диаспор, проживающих в Челябинской области. Очень важно, что их самобытная культура проявляется в таких проектах на всероссийском уровне. «Это не конкурс красоты, это конкурс, прежде всего, знания национальной культуры и традиций. Это конкурс национальной мудрости, которая очень бережно хранится татарским народом и таким образом передается молодежи», – подчеркнул министр.

Действительно, «Татарочка. Татр кызы» отличается от других конкурсов красоты тем, что девушки выходят на сцену как воплощение грации, гармонии, нежности и мудрости. Здесь нет дефиле в бикини, а все костюмы изготовлены лучшими татарскими дизайнерами. Первое, на что обращает внимание жюри конкурса, талант, знание языка и национальной культуры.

«Татар кызы-2017» и «Татар егете-2017» проводятся в Год экологии, поэтому тема финала была посвящена связи татарского народа с природой, бережному отношению к своим корням и истории, экологии души человека. Девушки выходили на сцену в образе цветов, а юноши – деревьев. Яркое театрализованное действие было наполнено свето- и видеоинсталляциями, танцами и необыкновенно красивыми нарядами.

Кульминацией праздника стал вальс основоположника татарской классической музыки Салиха Сайдашева, исполненный финалистами под музыкальный аккомпанемент камерного оркестра «Престиж» Александра Матушкина. После этого последнего испытания компетентное жюри отправилось выбирать лучшую татарочку и джигита, а гостей концерта развлекали танцевальный ансамбль «Айгуль» и гости из Казани, заслуженные артисты Республики Татарстан Артур Мингазов и Марат Галимов.

Для награждения на сцену пригласили председателя Центрального духовного управления мусульман, Верховного муфтия России Талгата Таджуддина и внука Пророка Мухаммада, профессора Амманского международного Университета Исламских наук из Иордании, шейха Абдурраззак Ассаиди. Они произнесли поздравительную речь и поздравили организатора конкурса Лену Колесникову с днем ее рождения, который как раз выпал на финал «Татарочки».

После торжественного слова назвали имена победителей. Титул «Татар кызы-2017» завоевала Рузалина Туктарова из Сатки, а «Удалым джигитом» стал Салават Сурмятов из соседнего Екатеринбурга. Им высокие гости вручили главные атрибуты конкурса – корону и расшитую тюбетейку. По традиции победители получили по современному скутеру. Первой вице-мисс стала Арина Рахматуллина из Миасса, а второе место конкурса «Удалой джигит» занял Ян Мужагитов из села Кунашак.

Приз зрительских симпатий, по версии портала Tatarochka.com, получили Салават Сурмятов и Рузалина Туктарова. Аудитория женского журнала W’day выбрала своими победителями Арину Рахматуллину и Яна Мужагитова. Арина Рахматуллина и Салават Сурмятов также получили специальный приз от Всемирного конгресса татар за отличное знание татарского языка, который привез еще один гость из Казани, председатель Всемирного форума татарской молодежи Табрис Яруллин.

Все юноши получили в подарок горные велосипеды от спонсоров и златоустовские ножи от компании «АиР», девушки – подарки от ювелирного салона «Самоцветы» и ювелирного бутика ROOM.

Генеральные партнеры конкурса – аптечная сеть «Классика», ведущий агропромышленный холдинг России «Ариант», телекоммуникационная сеть Izet, институт персональной медицины Premier Clinik, курорт «Баден-баден», ТМ «Таврия», парк-отель «Юность», туристическая компания «Роза Мира». 

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Теги: конгресс татар, лена колесникова, новости челябинска, татарочка
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