Убить хотелось, развестись – никогда! Ветераны семейной жизни рассказали, как вытерпеть друг друга более 50 лет

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске в пятницу, 7 июля, состоялась церемония награждения семейных пар, которые прожили в браке более 50 лет, – пожилые супруги получили медали «За любовь и верность», а также рассказали, как им удалось столько лет оставаться вместе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Награждение было приурочено к государственному празднику – Дню семьи, любви и верности. Ветераны семейной жизни рассказали о своих секретах счастливого брака.

«Просто нужно взаимопонимание между мужем и женой – если это будет, то все остальное приложится: и любовь, и дружба. Главное – понимать человека, особенно в сложных ситуациях, ведь в жизни всякое бывает. Когда мы познакомились, супруг учился в политехническом институте, а я планировала туда поступать и пришла на какое-то торжество. Он подошел и предложил встречаться и с тех самых пор мы вместе», – отметили Валентина Михайловна и Юрий Николаевич.

Александр Евгеньевич и Нонна Григорьевна Гришкевич учились в одной группе в институте и расписались сразу после последнего экзамена. «Мне просто повезло. Жить вместе – это совсем не сложно. Живем себе и не думаем об этом», – говорит глава семьи.

«Много значит уважение друг к другу и взаимопонимание. Мы познакомились в 1959 году. Как это случилось? Мы жили на одной улице, вечерами гуляли, играла гармошка, были танцы. Так и познакомились», – рассказывает Тамара Сергеевна Буряковская.

Еще одна пара провела вместе 55 лет, и все это время была вместе – как говорится, и в горе, и в радости. «Мы никогда не ссорились и каждый отпуск проводили вместе – ни разу за 55 лет не отдыхали отдельно. При этом работа для нас была всегда на первом плане», – отметила Нина Николаевна Журавлева.

Юрий Павлович и Галина Александровна Михайловы уверены, что нужно терпеть друг друга и уступать. Галина Александровна пошутила, что «развестись она ни разу не хотела – убить хотела». Познакомилась пожилая пара на работе: супруг был эвакуирован из блокадного Ленинграда, а его жена – уроженка Челябинска.

«Просто нужно уважение друг к другу» – уверены Вера Петровна и Александр Иванович Першинины, которые вместе уже 56 лет.

Награждали пары глава города Челябинска Евгений Тефтелев и руководитель социального отдела Челябинской епархии протоирей Владимир Воскресенский. Всего было награждено 20 семей.