Пт, 07.07.2017, 16:44 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 7 июля 2017 года, 16:10

Убить хотелось, развестись – никогда! Ветераны семейной жизни рассказали, как вытерпеть друг друга более 50 лет


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске в пятницу, 7 июля, состоялась церемония награждения семейных пар, которые прожили в браке более 50 лет, – пожилые супруги получили медали «За любовь и верность», а также рассказали, как им удалось столько лет оставаться вместе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Награждение было приурочено к государственному празднику – Дню семьи, любви и верности. Ветераны семейной жизни рассказали о своих секретах счастливого брака.

«Просто нужно взаимопонимание между мужем и женой – если это будет, то все остальное приложится: и любовь, и дружба. Главное – понимать человека, особенно в сложных ситуациях, ведь в жизни всякое бывает. Когда мы познакомились, супруг учился в политехническом институте, а я планировала туда поступать и пришла на какое-то торжество. Он подошел и предложил встречаться и с тех самых пор мы вместе», – отметили Валентина Михайловна и Юрий Николаевич.

Александр Евгеньевич и Нонна Григорьевна Гришкевич учились в одной группе в институте и расписались сразу после последнего экзамена. «Мне просто повезло. Жить вместе – это совсем не сложно. Живем себе и не думаем об этом», – говорит глава семьи.

«Много значит уважение друг к другу и взаимопонимание. Мы познакомились в 1959 году. Как это случилось? Мы жили на одной улице, вечерами гуляли, играла гармошка, были танцы. Так и познакомились», – рассказывает Тамара Сергеевна Буряковская.

Еще одна пара провела вместе 55 лет, и все это время была вместе – как говорится, и в горе, и в радости. «Мы никогда не ссорились и каждый отпуск проводили вместе – ни разу за 55 лет не отдыхали отдельно. При этом работа для нас была всегда на первом плане», – отметила Нина Николаевна Журавлева.

Юрий Павлович и Галина Александровна Михайловы уверены, что нужно терпеть друг друга и уступать. Галина Александровна пошутила, что «развестись она ни разу не хотела – убить хотела». Познакомилась пожилая пара на работе: супруг был эвакуирован из блокадного Ленинграда, а его жена – уроженка Челябинска.

«Просто нужно уважение друг к другу» – уверены Вера Петровна и Александр Иванович Першинины, которые вместе уже 56 лет.

Награждали пары глава города Челябинска Евгений Тефтелев и руководитель социального отдела Челябинской епархии протоирей Владимир Воскресенский. Всего было награждено 20 семей.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: награждение, новости челябинска, день семьи
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 605
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:25
ВАЖНО. С июля Минстрой Челябинской области будет выдавать застройщикам заключения по финансовой устойчивости
сегодня, 15:50
Дубровский распорядился помочь девочке, выжившей в ДТП под Белорецком
сегодня, 15:38
В Челябинске на 90 суток закрыли пивную из-за санитарных нарушений
сегодня, 14:55
18+ Челябинца осудят за изнасилование незнакомки на Заячьем острове
сегодня, 12:57
Акваторию реки Миасс в центре Челябинска приведут в порядок
сегодня, 12:42
18+ Челябинка, всадившая нож в полицейского 8 марта, предстанет перед судом
сегодня, 12:24
18+ Двух челябинцев осудят за надругательство над девушкой в Никольской роще
сегодня, 11:45
Магнитогорец продал залоговый автомобиль, чтобы расплатиться по кредиту
сегодня, 11:23
Абитуриенты ЮУрГУ встретятся с легендарным российским журналистом
сегодня, 11:18
Первоклассникам из семей металлургов помогут подготовиться к школе
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость