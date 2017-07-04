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Агентство новостей Доступ 1 4 июля 2017 года, 21:20

В поисках музыкальности. Более 40 артистов приехали, чтобы петь в Челябинской опере


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский театр оперы и балеты имени Глинки объявил традиционный конкурс на должности солистов оперной труппы – попытать счастья на прослушивании приехало около 40 вокалистов со всей России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, что на заочный этап конкурса, который закончился 28 мая, было подано более 100 заявок. Претенденты должны были прислать резюме и видеофрагмент с выступлением. На очное прослушивание пригласили 40 человек.

Среди претендентов – вокалисты из Кургана, Новосибирска, республики Башкортостан, Иркутска, Удмуртии, Екатеринбурга, Челябинска. Жюри возглавили художественный руководитель театра Евгений Волынский и главный режиссер Екатерина Василева.

«Сложно сказать, чем вызван такой ажиотаж, однако приятно, что театр вызывает интерес у молодых артистов. Это дает нам возможность большого выбора. Проходит конкурс стандартно – солисты должны исполнить произведения на иностранном и русском языке. Конечно, в первую очередь, мы смотрим на вокал, однако оцениваем также внешность, самоподачу, опыт. Одним из главных параметров является музыкальность. Этой способностью обладают далеко не все вокалисты. Под этим термином я понимаю способность чувствовать музыку, жить внутри произведения, не просто исполнять его правильно, а суметь выразить себя в нем», – прокомментировала Екатерина Василева.

На прослушивании вокалисты выходили поочередно и исполняли два произведения – одно из списка представленного на сайте театра, а второе по выбору конкурсанта. Некоторые исполняли все четко и без запинки, а другие волновались и настраивались только после нескольких попыток.

«Нам просто нужны таланты. Если мы увидим таких солистов – обязательно возьмем. Найти звездочек очень тяжело, ведь они потом улетают и оказываются в других регионах. Поэтому частенько мы идем на компромисс, когда берешь больше людей, а потом наблюдаешь за ними», – отметил художественный руководитель Евгений Волынский.

Последнее прослушивание пройдет 5 июля. После этого руководство театра выберет лучших и начнет с каждым из них переговоры. Те претенденты, которых все устроит, останутся в Челябинске.

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Теги: театр оперы и балета, новости челябинска
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