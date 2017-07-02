Южноуральская неделя в фотографиях

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области третью неделю ищут пропавшего мальчика – теперь за достоверную информацию о Ване предлагают миллион. О том, что еще происходило на Южном Урале на минувшей неделе, в фотоотчете Агентства новостей «Доступ».

Из культурных событий особо выделяются два: молодежный форум «УТРО», который стал крайне удачным именно для южноуральских активистов – они забрали львиную долю грантов конкурса, на который было заявлено более 400 проектов.

Также заметным событием стало возобновление работы Юношеского отдела библиотеки имени Пушкина в южноуральской столице.

Напомним, по его поводу было сломано немало копий, однако всяческие инсинуации оказались напрасны: отдел не стал притоном, но лишь пристанищем для ищущих, понимающих и читающих. Причем заработала «молодежка» в новом для города формате литературной гостиной. Мэрия уже пообещала в ближайшем будущем распространить опыт на все районные библиотеки Челябинска.

Пожарные Урала и Поволжья «зажгли» на стадионе «Метар». В программе зональных соревнований по пожарно-прикладному спорту были забеги по штурмовой лестнице, эстафета и преодоление стометровой полосы препятствий (ее особенность в том, что через 23 метра после старта спортсмен преодолевает 2-метровый забор, подхватывает 2 пожарных рукава весом 5 кг каждый, пробегает по бревну, после чего присоединяет один рукав к разветвлению, стоящему на беговой дорожке, а другой – к стволу, находящемуся за спиной с момента старта, и лишь затем пересекает финишный створ).

Победителем в общекомандном комплексном зачете стал Ханты-Мансийский автономный округ, команда хозяев соревнований – на втором, Пермского края – на третьем месте.

Шуму в Челябинске наделала обычная кража необычного экспоната: «черные» собиратели металлолома позарились на хендмейд сотрудников автомастерской в Ленинском районе – робота Роберта, собранного из запчастей.

Брединский район подсчитывает ущерб, нанесенный разбушевавшейся стихией: 30 июня в районе выпал крупный град. Побиты крыши около 800 домов, пострадали детские сады и школы в шести населенных пунктах.

Погибло более 18 тыс. гектаров посевов. Губернатор объявил ЧС областного уровня.

Несмотря на непогоду, аграрии обещают собрать не менее 2 млн тонн зерна. Вполне адекватные обещания для тех, кто своими глазами видел, с помощью какой техники они собираются это сделать.

Восхититься мощью суперсовременных комбайнов и тракторов можно было на Дне поля в Троицком районе.

Третью неделю не сходит с первых полос имя Ивана Котова, школьника, бесследно пропавшего 14 июня.

Спустя две недели бесплодных поисков глава региона объявил о вознаграждении в размере 1 млн рублей за достоверную информацию о местонахождении мальчика. В соцсетях появилось объявление от анонимного лица о вознаграждении в размере 25 тыс. за информацию о велосипеде Ивана.