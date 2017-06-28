Юношеский отдел Центральной челябинской библиотеки заработал в новом формате

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Центральной библиотеке имени Пушкина в Челябинске (улица Свободы, 60) после капитального ремонта вновь открылся юношеский отдел – он будет работать в новом для города формате литературной гостиной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В открытии, которое было приурочено ко Дню молодежи и столетию самой крупной муниципальной библиотеки Челябинска, принял участие глава города Евгений Тефтелев.

О главных книгах градоначальника и грандиозных планах обновленного юношеского отдела читайте в репортаже АН «Доступ».

В помещениях «Литературной гостиной» для пользователей предусмотрен свободный доступ к книжному фонду, wi-fi с доступом к Национальной электронной библиотеке и правовым системам. Оборудованы удобные места для работы и общения, помещения доступны для маломобильных читателей. Есть залы для проведения мероприятий, встреч с писателями, поэтами, актерами, творческих мастер-классов, проведения выставок и концертов.

«Главная цель проекта – создание новой информационно-культурной среды для молодежи, организация бесплатного доступного интеллектуального досуга, привлечение их внимания к отечественной классической литературе, культуре, истории. Он призван максимально открыть для молодежи библиотеку, сделать ее актуальным городским пространством – современным, комфортным, стильным, мультимедийным, предоставить различные возможности для чтения, образования, самореализации, отдыха и творчества», – подчеркнул начальник Управления культуры Администрации города Челябинска Дмитрий Назаров.

На ремонт юношеского отдела библиотеки было потрачено около 3 млн рублей.

В настоящее время в «Литературной гостиной» открыта выставка «Книжная эстафета в солнечное лето», на которой представлены издания про страны, города, которые стоит посетить, а также учебники и разговорники по языкознанию. Каждый читатель может сравнить свои книжные пристрастия у выставки «Book-симпатия», где находятся любимые книги сотрудников молодежного отдела, и выбрать литературу для себя. Работает книгообмен «Возьми книгу в лето». Он позволит каждому желающему выбрать себе интересное произведение для отдыха и поделиться уже прочитанной книгой с другими гостями мероприятия, оставив ее на полке.

В экспозиционном зале можно познакомиться с отчетной выставкой молодых челябинских художников «Великий чердак. Бухара-Урал». Около полусотни работ – это результат пленэрной практики студентов последних курсов кафедры декоративно-прикладного творчества Челябинского государственного института культуры, проходившей в 2016 году в Узбекистане.

Добавим, в будущем планируется создание литературных гостиных в библиотеках Курчатовского и Ленинского районов Челябинска.