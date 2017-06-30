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Агентство новостей Доступ 1 30 июня 2017 года, 18:09

День поля-2017 на Южном Урале: как это было


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Рев моторов мощных тракторов, ароматы хлебосольной продуктовой ярмарки и деловые переговоры о покупке техники – в пятницу, 30 июня, в Троицком районе прошел грандиозный сельскохозяйственный праздник – День поля-2017. В поселок Карсы съехались аграрии со всего округа, а также из Московской, Нижегородской, Кировской, Ростовской и Оренбургской областей, Башкирии, Татарстана, Удмуртии и Республики Казахстан. Знаковое мероприятие открыли губернатор Борис Дубровский и министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков. Последний, к слову, был обеспокоен чрезвычайной ситуацией в Брединском районе (там накануне прошел сильный град, который загубил более 18 тыс. гектаров посевов. – Прим. АН «Доступ»), однако министр сохранил оптимистичное настроение и выразил уверенность в богатом урожае 2017 года. Все самое интересное с праздника – в репортаже Агентства новостей «Доступ».

ПОЛЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Самое интересное – это многочисленные тракторы, комбайны, сеялки, мельничные и элеваторные комплексы. Гости праздника увлеченно рассматривали каждую машину, интересовались техническими характеристиками, ценами, возможными скидками.

Среди новинок этого года – трактор К-704 «Станислав», который производит Троицкий тракторный завод. Сам он по сравнению с другими машинами выглядит «миниатюрно», однако же его мощь превышает 400 лошадиных сил, а стоимость – 5,5 млн рублей.

«Обновление техпарка – одна из важнейших задач, и это мероприятие, прежде всего, посвящено ей. Губернатор принял решение об увеличении субсидирования техники еще на 100 млн рублей. Таким образом, в этом году на эти цели направят 170 млн. Напомню, что в прошлом году сумма была значительно меньше – 60 млн рублей. По нашим расчетам, до 40% посевных и уборочных работ сегодня производится современными комплексами. Модернизация отрасли сегодня выходит на новый уровень, когда уже достигнуты определенные успехи и есть понимание, в каком направлении двигаться дальше», – комментирует министр сельского хозяйства Сергей Сушков.

На экспозиции разметили более 80 единиц техники.

Он рассказал еще об одной интересной новинке – квадрокоптерах, которые уже сегодня активно используются на полях Южного Урала. Задача «вертушек» – мониторить состояние земли, следить за развитием растений, распределением удобрений, работой техники, а главное – выводить все эти процессы на планшет руководителя, чтобы тот в любое время суток мог наблюдать за своим хозяйством в режиме онлайн. «Это универсальный помощник агронома, который может заменить большое количество людей», – подчеркнул Сушков.

Он напомнил, что прошлом году, в рамках Дня поля-2016, состоялись переговоры губернатора Бориса Дубровского с генеральным директором одной из крупнейших компаний в мире по производству сельхозтехники «Ростсельмаш» Валерием Мальцевым. По итогам встречи пять южноуральских предприятий стали поставщиками комплектующих для «Ростсельмаша».

    

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 ЦЕЛЬ – 2 МЛН ТОНН ЗЕРНОВЫХ

Такую задачу поставил глава региона Борис Дубровский, обращаясь к аграриям со сцены сельскохозяйственного праздника.

«Наша ближайшая цель – 2 млн тонн зерновых. Последние три года мы двигались к ней широкой поступью. Надеюсь, в этом году мы ее достигнем. Площадь ярового сева превысила 1,6 млн га, это на 30 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Будем так наращивать каждый год, чтобы максимально использовать ресурс пахотных земель. Мы заинтересованы и в пшенице твердых сортов, и в фуражном зерне. Это позволит региону, во-первых, увеличить экспорт как зерна, так и готовой продукции. А во-вторых, увеличить поголовье скота и птицы», – сказал губернатор, добавив, что что сегодня праздник завершения посевных работ проходит одновременно с выставкой достижений сельского хозяйства Южного Урала. «Нам есть чем гордиться и что предложить деловым партнерам», – подчеркнул Дубровский.

Между тем, напомним, в Брединском районе по решению губернатора введен режим чрезвычайной ситуации – там прошел сильный град, который повредил жилые дома, соцобъекты, а также загубил более 18 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур. Сегодня началась работа комиссии по оценке ущерба, нанесенного аграриям.

«Да, погода вносит коррективы. Но, в целом, для зерновых и бобовых, которых мы в этом году посадили на площади, превышающей 1,5 млн га, все закончится хорошо. Мы ждем нормальный урожай, не хуже, чем в прошлом году», – подчеркнул министр Сушков.

В ходе торжественной части выставки Борис Дубровский вручил награды представителям южноуральского АПК. Почетной грамотой министерства сельского хозяйства России отмечен начальник управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Аргаяшского района Ризван Низамов, почетной грамотой губернатора Челябинской области награждены глава крестьянского хозяйства Владимир Рыбалов и водитель предприятия «Троицкое» Владимир Извеков. Благодарность получили также менеджеры по персоналу, чиновники, обычные фермеры и агрономы.

«МОЛОЧНЫЙ» БАРИН

Известный южноуральский «хозяйственник», председатель СПК «Коелгинское» Анатолий Шундеев наслаждается праздником: ходит между комбайнами, мечтательно листает презентации, делится опытами с коллегами из других регионов. Он с гордостью говорит – его кооператив бьет рекорды в самой проблемной отрасли Челябинской области: в молочном производстве.

«В прошлом году мы произвели 18 тыс. тонн молока, в этом году планируем не менее 20 тыс. Часть молока продаем за пределы области – в Курган, Башкортостан. Но основной наш покупатель – Челябинск», – рассказывает фермер. Он, к слову, присматривается к зерносборочному комбайну: если договорится о приемлемой цене – обязательно купит.

КСТАТИ

На второй день праздника трактористы со всех районов области обещают показать свое мастерство на областном турнире пахарей.

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Теги: челябинская область, минсельхоз, борис дубровский, сергей сушков, троицкий район, день поля
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