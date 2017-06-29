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Агентство новостей Доступ 1 29 июня 2017 года, 12:16

Болиды, кухня и теплый разговор: Дубровский посетил форум «УТРО-2017»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Борис Дубровский побывал на форуме молодых профессионалов «УТРО-2017» – мероприятие, в котором принимают участие более 1,5 тыс. человек, проходит с 20 июня на территории пансионата «Карагайский бор» (Верхнеуральский район), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Дубровский осмотрел лагерь и посетил все площадки, на которых проходят обучающие лекции и мастер-классы для участников форума. Глава региона пообщался с участниками образовательных площадок «Урал Арктический», «Урал Творческий», «Урал Международный», «Урал Трудовой», «Урал Медийный» и «Урал Технологичный».

Борису Дубровскому презентовали гоночные болиды, которые собрали студенты МГТУ имени Носова, и балку керченского моста, представленную делегацией Курганской области.

Также губернатор посетил интерактивную площадку, впервые открытую на форуме «УТРО-2017»: открытую кухню. В свободное от образовательных программ время профессиональные повара организуют для участников мастер-классы по приготовлению различных блюд. Бориса Дубровского угостили салатом и запеченным судаком, приготовленными объединенными командами форумчан.

Губернатор принял участие в обсуждении презентаций молодежных проектов в рамках грантового конкурса.

Главным событием визита Бориса Дубровского на молодежный форум «УТРО-2017» стал диалог с участниками форума в большом шатре «Южный Урал». «Общение с вами вызывает во мне оптимизм, ощущение, что нас ждет хорошее будущее. Вы интегрированы во все процессы, вам все интересно, и это очень правильно. Вы отвечаете за свою жизнь, за страну, за будущее. Вы и есть это будущее! Все зависит только от вас», – подчеркнул глава региона.

Напомним, форум молодых профессионалов проходитт в две смены (с 20 по 25 июня и с 25 по 30 июня)

В грантовом конкурсе первой смены форума «УТРО-2017» делегация Челябинской области выиграла 2 млн рублей.

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

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Теги: челябинская область, борис дубровский, форум утро, верхнеуральский район, молодежный форум
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