Чт, 29.06.2017, 13:06 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяГлавное
Агентство новостей Доступ 1 29 июня 2017 года, 12:59

СРОЧНО! Губернатор даст 1 млн рублей за информацию о пропавшем в Каслях Иване Котове


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский губернатор обещает один миллион рублей за информацию о 10-летнем мальчике, пропавшем в Каслях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Борис Дубровский принял решение о выделении вознаграждения в размере миллиона рублей за предоставление информации, которая поможет в розыске Ивана Котова.

Напомним, поиски школьника продолжаются до сих пор. Мальчик, по словам родителей, 14 июня, уехал на велосипеде в библиотеку. До настоящего времени о местонахождении подростка ничего неизвестно. В масштабных поисках ребенка были задействованы волонтеры, силы МЧС, Росгвардии, полиции и Следственного комитета. Осматриваемая площадь превысила 200 кв. километров. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» – в Касли были стянуты лучшие следователи нескольких отделов СУ СКР по Челябинской области, которые провели сплошные допросы местных жителей.

Отсутствие значимых результатов поисков повлекло агрессию в отношении родителей Ивана Котова.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят обращаться в полицию.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: пропал ребенок, волонтеры, поиски детей, новости каслей, похищение ребенка, вознаграждение
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 606
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Главное»

27 июня, 12:13
Экс-мэра Копейска Истомина отправили в колонию строгого режима
22 июня, 18:56
ВАЖНО. Площадь поиска каслинского школьника расширена до 200 кв. км
16 июня, 10:54
Чиновники молниеносно решают проблемы россиян после «Прямой линии» с Путиным
15 июня, 11:40
ВНИМАНИЕ. В Челябинске с 27 июня начнется 4-й этап опрессовки – список
08 июня, 16:40
Арестованный в Еткуле куратор «группы смерти» работал в Москве почтальоном
07 июня, 15:15
Путин, как жить? Более 150 экс-сотрудников автобусного МУПа вышли на пикет в Челябинске
02 июня, 15:00
Челябинская и Свердловская области и РЖД договорились о строительстве ВСМ
30 мая, 11:57
Более 170 кг наркотиков на 400 млн рублей изъято у межрегиональной группировки на Урале
30 мая, 11:39
Новое дело: экс-губернатору Михаилу Юревичу вменяют взятки на 3,4 млрд рублей
25 мая, 12:42
ВНИМАНИЕ. Второй этап опрессовки в Челябинске стартует 6 июня – список
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

Подписка на новости
Прислать новость