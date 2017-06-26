Южноуральцы привезли 2 млн рублей с грантового конкурса форума «УТРО»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Делегация Челябинской области выиграла 2 млн рублей на грантовом конкурсе первой смены форума «УТРО-2017», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки региона.

«Челябинская область в этом году стала самым активным участником грантового конкурса. На первую смену ребята подали более ста заявок. Итог оказался впечатляющим: молодые представители нашего региона выиграли почти половину всех средств, выделенных на гранты», – рассказал заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Десять молодых профессионалов получили материальную поддержку в размере 100 тыс., еще пятеро – на 200 тыс. рублей.

Победители грантового конкурса из Челябинской области представили проекты на различные темы. Так, Константин Ивлиев предложил создать школу для будущих родителей «Здоровый малыш», Владислав Уланов выступил с инициативой проведения Фестиваля сельской молодежи, а Георгий Сафин заявил о необходимости открыть детскую школу программирования «Шуруп Kids».

Еще один челябинец, Илья Смольянинов, привез на форум проект «3D-развитие», направленный на популяризацию технических специальностей. Теперь, благодаря гранту, уже в сентябре начнется его реализация. Первый модуль проекта – образовательный. В его рамках в университетах и школах, а также на крупнейших форумах и конкурсах пройдут уроки по 3D-моделированию. Следующий этап подразумевает сотрудничество с Челябинским историческим музеем, основная цель здесь – создание интерактивного зала. «С помощью 3D-сканера мы планируем сделать точные копии экспонатов. Это нужно для того, чтобы посетители музея – в частности, люди со слабым зрением – могли потрогать и "увидеть" предметы», – рассказал Илья.

Между тем, 25 июня молодежный форум «УТРО» открыл вторую смену. До 30 июня на территории пансионата «Карагайский бор» молодые профессионалы из шести регионов будут работать на шести площадках: «Урал Арктический», «Урал Трудовой», «Урал Творческий», «Урал Медийный», «Урал Международный» и «Урал Технологический». Вторая смена собрала в общей сложности более 500 участников, не считая экспертов и волонтеров. 22 человека приехали на форум не из Уральского федерального округа.