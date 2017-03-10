СКАНДАЛ. «А-ля 90-е – хватают и связывают!»: челябинские библиотекари бросились на защиту 40 тыс. книг

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Переезд в новое помещение юношеского отдела челябинской библиотеки имени Пушкина обернулся скандалом, в который оказались втянуты администрация, читатели, сотрудники и полиция. Директор учреждения анонсирует более комфортные условия с кофе и интернетом, а заведующая отделом боится потерять 40 тыс. книг, которые собирала в течение 25 лет. В библиотечных страстях попытался разобраться корреспондент Агентства новостей «Доступ».

РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ… БИБЛИОТЕКИ

Читатели ЦБ имени А.С. Пушкина позвонили в редакцию и сообщили, что в библиотеке происходит «рейдерский захват» юношеского отдела. Группы посторонних, не предоставив документов, выносят стопками книги из фонда, чтобы перенести их в помещение взрослого абонемента. Заведующая юношеским отделом Яна Ургапова, проработавшая там 26 лет, обратилась с заявлением в полицию. Проверку ее обращения проводит ОП «Центральный». Сотрудница, работающая в библиотеке с 90-х годов, когда многие помещения неофициально сдавались в аренду и каждый старался «отхватить кусочек» от ее отдела, считает, что ситуация повторяется. Между тем, в Управлении культуры Челябинска заверяют, что все действия согласованы и проходят в рамках переезда юношеского отдела в новое отремонтированное помещение.

«В помещении взрослого абонемента отремонтировали комнату, провели туда интернет, специально чтобы туда переехал юношеский абонемент, который находился в отдельном помещении, тянуть туда интернет для библиотеки дороговато. Плюс сейчас есть задумка сделать в юношеском отделе что-то типа кафе, чтобы расширить аудиторию, усилить работу с молодежью. Ну, и объединить все фонды библиотеки в одном месте и работать по общему расписанию. Библиотека работает до 20.00, а юношеский отдел закрывается в 18.00, из-за чего многие студенты, школьники туда не успевают. Сокращений штата и увольнений не планируется», – рассказали в пресс-службе Управления культуры.

ВСЕ ЛОЖЬ

Директор библиотеки Светлана Анищенко также подчеркнула, что книги переносят в помещение с новой мебелью и удобствами исключительно для комфорта читателей. Абонемент расположится в этом же здании – на улице Коммуны, 69, только вход в юношеский отдел будет со стороны улицы Свободы или с центрального входа библиотеки Пушкина. В распоряжении посетителей будут Wi-Fi, кофе-машина и компьютеры. Руководитель считает, что заведующая юношеским отделом противится нововведениям из принципа, плюс не хочет засиживаться на работе до 20.00. По ее мнению, сотрудница самоустранилась от переезда.

«Никто закрывать отдел не собирается. Это все ложь! Слухи ползут в соцстях, а наши комментарии удаляют. Для подготовки к перевозке книжного фонда была создана рабочая группа. Это не просто мое решение, это решение всей библиотеки. Мы делаем книжные фонды доступными для читателей и расширяем аудиторию. В юношеском отделе уже сформировался активный круг читателей, но мы хотим привлекать новых. Здесь будут созданы условия для доступа маломобильных групп населения – все проемы соответствуют требованиям. Чтобы попасть внутрь, можно не преодолевать ступеньки. Мы сохраняем и комплектуем фонд как традиционными, так и электронными ресурсами. На работу приняли молодых сотрудников, формируя более комфортное пространство для молодежи. Мы реализуем новую концепцию "открытой библиотеки" – в новом зале будет возможность проведения различных массовых мероприятий, литературных вечеров и лекций», – рассказала Светлана Анищенко.

ХВАТАЮТ ДАРЕНЫЕ КНИГИ

В то же время одна из читательниц рассказала, что мероприятия в юношеском отделе и без того постоянно проходят тематические литературные вечеринки, сборы клуба любителей творчества различных авторов, встречи с писателями, а также мероприятия в рамках всероссийских акций. Несмотря на возраст, женщина продолжает приходить именно в юношеский отдел, так как привыкла к отзывчивости сотрудников и уважает уникальный книжный фонд, который собирали в течение 25 лет.

Заведующая Яна Ургапова начала работать в библиотеке сразу после выпуска из вуза и посвятила юношескому отделу всю свою жизнь. Она говорит, что опасается потери книг. «На приказе, который мне принесли, даже не было печати. Говорят, потом поставят. Можно поставить, а можно и просто выбросить бумажку, а потом я ничего не докажу. Пришли, начали хватать книги и связывать. Причем начали с тех, которые подарили читатели. Они не принадлежат библиотеке! Если забирают, должен составляться акт. Но нет необходимых документов. А это нарушение правил», – рассказывает она.

Высказывает она и опасение, что новых площадей просто не хватит для всех книг. «Сейчас мы занимаем помещение площадью 380 кв. метров, а нам предлагают меньше ста. Из 40 тыс. книг там могут разместиться только 2 тыс. Остальные 38 тыс. книг предлагают поставить в хранилище читального зала взрослого абонемента, которое находится на втором этаже в другом конце здания. О какой оперативности обслуживания читателей может идти речь, если нам придется по полкилометра проходить за каждой книгой! Переезд – это лишь благовидный предлог, чтобы закрыть отдел и сдать помещение в аренду очередным коммерсантам», – уверена Яна Ургапова.

Встреча администрации библиотеки, читателей и представителей Управления культуры (февраль 2017 года)

В этом году ЦБ имени А.С. Пушкина отмечает 100-летний юбилей. В честь круглой даты в учреждении планируется масса праздничных мероприятий. Юношеский отдел библиотеки формировался по запросам читателей, среди которых есть целые династии, и они выражают желание бороться за родную библиотеку.

Чем закончится переезд юношеского отдела – новыми возможностями или старыми неприятностями – покажет только время. В любом случае, результат теперь не останется без внимания СМИ и общественности.

Ольга Плеханова,

фото из группы библиотеки в соцсети,

видео сотрудников юношеского отдела