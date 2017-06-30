Пт, 30.06.2017, 18:35 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 30 июня 2017 года, 16:33

ВАЖНО. Режим ЧС в Брединском районе повышен до областного уровня


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о введении областного режима чрезвычайной ситуации и выделении средств на восстановление пострадавших социальных объектов в результате осадков и крупного града в Брединском муниципальном районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги экстренного совещания при главе региона.

Дубровский также принял решение о выделении из резервного фонда средств на восстановление пострадавших социальных объектов района: школ, детских садов и домов ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов.

По предварительной информации, частичные повреждения получили 823 жилых дома. Часть из них была застрахована. От местных жителей поступило 140 заявлений о частичной утрате имущества. Созданная муниципальная комиссия до понедельника произведет оценку ущерба, причиненного имуществу людей, после чего будет принято решение о компенсациях. «Работаем активно в соответствии со всеми регламентами и положениями», – подчеркнул губернатор.

Также повреждено более 18 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур. Сегодня началась работа комиссии по оценке ущерба, нанесенного аграриям

В понедельник, 3 июля, глава Брединского района Сергей Воробьев лично доложит губернатору о проделанной за выходные работе по устранению последствий ЧС.

Напомним, 29 июня в Брединском муниципальном районе прошли ливневые осадки. Град выпал на территории 10 населенных пунктов и пяти поселений – всего на площади около 3 тыс. кв. километров (длина полосы ледяных осадков составила 30 км, ширина – около 100 км). Порывы ветра достигали, по данным синоптиков, 24 метров в секунду. В результате пострадали четыре школы, два детских сада. Без света осталось поселение Ясная Поляна. Водоснабжение было нарушено в поселке Мариинский. К 01.00 30 июня электро- и водоснабжение были восстановлены. На текущий момент все объекты стабильно функционируют.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, борис дубровский, ущерб, град, ураган, режим чс, ветер, урожай, грозы, новости брединского района, шквал
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 606
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:50
ВАЖНО. Продолжат давить: Путин подписал указ о продлении антизападных санкций до конца 2018
сегодня, 17:07
Ограничение для троллейбусов на северо-западе Челябинска продлено до 4 июля
сегодня, 16:04
Азартного адвоката и 14 его сообщников осудят за игорный бизнес в Челябинской области
сегодня, 15:56
В Брединском районе посчитали предварительный ущерб от урагана с градом
сегодня, 15:05
Экс-главу Кунашакского района отправили в колонию строгого режима
сегодня, 14:59
Гражданину Киргизии дали 17 лет «строгача» за контрабанду героина на Урал
сегодня, 14:32
Чиновника осудят за падение футбольных ворот на ребенка в Троицке
сегодня, 14:06
Более 95 тыс. детей отдохнули в Челябинской области в июне
сегодня, 13:07
Ученые NASA изобразили сгорание метеорита над Челябинском
сегодня, 11:45
Житель Сосновского района спрятался в диване, не желая платить алименты
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

  • Да
    26%
  • Нет
    34%
  • У меня прививка
    18%
  • Пользуюсь репеллентами
    16%
  • Меня паразиты не любят
    7%

Всего проголосовало: 693

Подписка на новости
Прислать новость