ВАЖНО. Режим ЧС в Брединском районе повышен до областного уровня

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о введении областного режима чрезвычайной ситуации и выделении средств на восстановление пострадавших социальных объектов в результате осадков и крупного града в Брединском муниципальном районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги экстренного совещания при главе региона.

Дубровский также принял решение о выделении из резервного фонда средств на восстановление пострадавших социальных объектов района: школ, детских садов и домов ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов.

По предварительной информации, частичные повреждения получили 823 жилых дома. Часть из них была застрахована. От местных жителей поступило 140 заявлений о частичной утрате имущества. Созданная муниципальная комиссия до понедельника произведет оценку ущерба, причиненного имуществу людей, после чего будет принято решение о компенсациях. «Работаем активно в соответствии со всеми регламентами и положениями», – подчеркнул губернатор.

Также повреждено более 18 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур. Сегодня началась работа комиссии по оценке ущерба, нанесенного аграриям.

В понедельник, 3 июля, глава Брединского района Сергей Воробьев лично доложит губернатору о проделанной за выходные работе по устранению последствий ЧС.

Напомним, 29 июня в Брединском муниципальном районе прошли ливневые осадки. Град выпал на территории 10 населенных пунктов и пяти поселений – всего на площади около 3 тыс. кв. километров (длина полосы ледяных осадков составила 30 км, ширина – около 100 км). Порывы ветра достигали, по данным синоптиков, 24 метров в секунду. В результате пострадали четыре школы, два детских сада. Без света осталось поселение Ясная Поляна. Водоснабжение было нарушено в поселке Мариинский. К 01.00 30 июня электро- и водоснабжение были восстановлены. На текущий момент все объекты стабильно функционируют.