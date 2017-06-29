Робота Роберта похитили из автосервиса в Челябинске и сдали на металлолом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские воры похитили из автосервиса в Ленинском районе робота Роберта – трансформера, который обошелся создателям в 80 тыс. рублей, сдали в металлоприемку всего за тысячу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено ночью у автосервиса на улице Енисейская. С рекламного постамента неизвестные похитили робота Роберта, которого сотрудники пункта технического осмотра за месяц собрали из запчастей и использовали в качестве экспоната. Трансформер состоял из деталей автомобилей и изначально даже мог шевелить руками и ногами. Обнаружив пропажу Роберта, его создатели – Григорий Муравьев и Олег Маликов – обратились в полицию.

«Это первый наш такой проект. Мы очень старались: варили, резали и раскраивали автозапчасти, затем грунтовали и покрывали краской, как полагается. Только на материалы потратили не менее 80 тыс. рублей. Надеялись, что он будет украшать наш автосервис долго. Но конструкция простояла только два месяца», – рассказывает технический директор автосервиса Григорий Муравьев.

Поисками Роберта занялись сотрудники уголовного розыска ОП «Ленинский». В результате оперативно-розыскных мероприятий они установили и задержали двух 26-летних безработных горожан, которые вырвали робота с постамента, разобрали и сдали в металлоприемку всего за тысячу рублей.

«Похищенное изъято и возвращено владельцу. В отношении соучастников возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ – "Кража". Молодые люди отпущены под подписку о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Робота вернули в автосервис в разобранном виде. «Он был нашим лучшим сотрудником…» – горько шутят мастера. Восстанавливать его снова хозяева не берутся, но обещают собрать нового, приняв во внимание недоработки предыдущей конструкции.

Ольга Плеханова,

фото хозяев робота