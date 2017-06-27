Кофе, книги и wi-fi: мэр Челябинска поставил «лайки» новому отделу юношеской библиотеки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Читать или не читать? Конечно, читать! Много, постоянно, вдумчиво. Читать, чтобы быть в теме, чтобы дополнять свое образование, чтобы отдыхать полезно и интересно, чтобы развивать мышление и воображение. Читать новое и старое, в тишине или с друзьями, чтобы после обсудить произведение с единомышленниками и обменяться книгами. Все это сегодня предлагает юношеский отдел библиотеки Пушкина, который после масштабной реконструкции открылся в здании на пересечении улиц Свободы и Коммуны. Яркое и просторное заведение – с портретами классиков на стенах, обновленным книжным фондом, новейшими компьютерами, мягкими пуфами и диванами – сразу пришлось по вкусу постоянным читателям библиотеки, а также приглашенным гостям – чиновникам мэрии и коллегам из других библиотек. Глава города Евгений Тефтелев даже успел поставить несколько «лайков» библиотеке, символизирующие его восхищение: «Сумма небольшая – около 3 млн, зато какой результат!» Книжный праздник в День молодежи наблюдал корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В библиотеке есть все, что нужно для интеллектуального досуга: более 40 тыс. книг, из которых 10 тыс. – в открытом доступе, бесплатный wi-fi, комнаты для уединенного чтения, общий читальный зал, в котором будут проводиться творческие встречи с читателями и музыкальные вечера, автоматы с напитками и едой и даже концертный рояль.

«Мы переживали – были волнения. Говорили, что в центре города на месте библиотеки появится ресторан или ночной клуб. Но перед вами сегодня библиотека, "литературная гостиная". Это новое, привлекательное место, в котором могут собираться люди разного поколения, где можно взять живую книгу и почитать, где можно поработать в интернете, где можно просто пообщаться. Я очень рад такому замечательному событию», – комментирует глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Любимая книга челябинского мэра – «Три мушкетера» Александра Дюма: «В работе иногда пригождается»

Начальник Управления культуры города Дмитрий Назаров отметил, что «история с ремонтом и переездом отдела, к сожалению, приобрела негативный оттенок». «Несмотря на то, что решение было принято давно, работники не захотели нововведений и решили, что абонемент хотят ликвидировать. В конфликт оказались втянуты и юные читатели, к делу подключились общественники. Сегодня среди гостей были представители и тех, и других – все довольны. Потому что человек, который приходит сюда за книгой, может пользоваться всеми отделами, не переходя дороги, не выходя из здания, как это было раньше. Здесь читатели все в одном месте, все систематизировалось, все стало на свои места. А главное – новые возможности. Мы считаем, что молодежь можно завлекать не только книговыдачами, но и интересными событийными мероприятиями. Некоторые говорят, мол, мы из библиотеки делаем шоу-рум. Это не так. Главная цель сохранена – это популяризация книги. Любое мероприятие будет связано с книгой. Оно всегда будет высококультурным и высокоинтеллектуальным», – комментирует Назаров.

Любимая книга руководителя Управления культуры – «Евгений Онегин» Александра Пушкина:

«Мне нравится поэзия, мне нравится Достоевский, но Пушкина люблю больше всего.

Я очень часто возвращаюсь к этой книге, я получаю удовольствие от стихов, слога и мыслей»

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«Я очень довольна библиотекой. Во-первых, здесь очень много книг. Современных книг! Во-вторых, здесь крутой дизайн – стены создают настроение. Очень необычно, что поставили автоматы с кофе. Думаю, большую часть летних каникул я проведу здесь», – говорит девятиклассница Настя Кузнецова.

Любимая книга Насти – «История с кладбища» Нила Геймана; из классики – «Шинель» Гоголя

Добавим, что в новых залах юношеского отдела обеспечены условия для доступа маломобильных читателей – удобный вход, широкие дверные проемы, отдельный гардероб, санитарные комнаты, а также возможность беспрепятственного перемещения по всей библиотеке.

Библиотека работает летом с 10.00 до 18.00, зимой – с 10.00 до 20.00.