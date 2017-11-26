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Агентство новостей Доступ 1 26 ноября 2017 года, 21:06

Чем жила Челябинская область: главные новости недели


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пока глава Челябинска Евгений Тефтелев рапортовал о жестких мерах по «устранению лишних газов в воздухе областного центра», местные жители переживали, скорее, не из-за НМУ, которые наблюдаются в областном центре уже более двух суток, а по поводу облака рутения, новостью о котором накануне взбудоражили весь мир европейские ученые. «Гринпис» пообещал обратиться в прокуратуру «с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды, а также готовности системы мониторинга радионуклидов в атмосфере к новым авариям». При этом уведомлений об аварийной ситуации не получали ни власти Челябинской области, ни Кремль. В ПО «Маяк» (Озерск, ЗАТО, госкорпорация «Росатом») заявили, что не имеют отношения к загрязнению атмосферы изотопом рутений-106, тем более работы по выделению этого вещества из отработанного ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на предприятии не проводятся уже более 20 лет. В это время Верхний Уфалей получил долгожданный статус ТОСЭР, в Заксобрании прошли публичные слушания по бюджету Южного Урала на 2018-2020 годы, а Дед Мороз из Великого Устюга поведал челябинцам о пяти вещах, без которых немыслим Новый год. Подробнее – в традиционном обзоре Агентства новостей «Доступ».

ДЕЛА КАДРОВЫЕ

Дубровский в пятый раз поменял структуру исполнительной власти Челябинской области. Теперь Сергей Сушков – новый заместитель губернатора. Он будет контролировать министерства экологии, сельского хозяйства, Главное управление лесами и юстиции региона. Александр Завалищин стал исполняющим обязанности министра сельского хозяйства. До настоящего времени он был первым заместителем министра. Также по новой схеме исполнительной власти заместителю губернатора Олегу Климову подчиняются министерство имущества и природных ресурсов, министерство общественной безопасности и управление делами губернатора и правительства региона.

Напомним, это уже пятое реформирование структуры исполнительной власти региона за почти четыре года, которые Борис Дубровский занимает пост губернатора Челябинской области. Первое состоялось в феврале 2014 года, вскоре после назначения Дубровского исполняющим обязанности главы Челябинской области. Затем схема менялась в октябре 2014январе 2015 и декабре того же года.

ДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Верхний Уфалей (Челябинская область) признан территорией опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Теперь этот статус подарит депрессивной территории инвестиции, новые предприятия и, как следствие, сотни рабочих мест. В частности, здесь планируется строительство заводов по производству абразивного порошка из отвальных шлаков, выпуск изделий из гранита, организация нового высокотехнологичного производства кованых заготовок для металлургической, нефтегазовой, атомной и машиностроительной промышленности. Общий объем инвестиций превысит 1,9 млрд рублей

ДЕЛА ФИНАНСОВЫЕ

В Заксобрании прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2018-2020 годы. Заседание было открытым, принять участие в нем могли все желающие южноуральцы. Председатель областного парламента Владимир Мякуш признался, что «это самый удачный проект бюджета за последние годы», а министр финансов региона Андрей Пшеницын заявил, что дефицит есть, и в ближайшие три года он никуда не денется, но все же жизнь людей станет комфортнее и лучше. «В том числе, за счет роста их зарплат, реальных доходов и кредитной активности», – добавил его коллега – министр экономического развития Сергей Смольников.

Самые важные тезисы и факты публичных слушаний по главному финансовому документу Челябинской области можно прочитать и послушать здесь.

ДЕЛА КУЛЬТУРНЫЕ

В четверг, 23 ноября, в южноуральской столице открыли памятник реформатору Петру Столыпину. Бронзовая скульптура стоимостью 15 млн рублей появилась на площадке у зала камерной и органной музыки «Родина».

Скульптура была подарена городу фондом изучения наследия Петра Столыпина. Реформатор изображен в рабочей шинели с документами в руке. Вокруг скульптуры установлены фонари и лавочки работы каслинских мастеров художественного литья.

ДЕЛА ВОЛШЕБНЫЕ

В Челябинск приехал главный новогодний волшебник России – Дед Мороз из Великого Устюга. Он рассказал о чудесах, письмах и пяти главных вещах, без которых Новый год невозможен: это семья, сюрприз, «вкусняшка», мечта и любовь – чувство, которое объединяет все и всех. Живой репортаж со встречи с волшебником можно посмотреть здесь.

ДЕЛА ПРОТЕСТНЫЕ 

В выходные, 25 и 26 ноября, в Челябинске состоялись два крупных митинга. Первый касался экологической темы. Около 1,5 тыс. человек возмущались вырубками лесов, качеством воздуха и воды, проблемами обманутых дольщиков и реакцией властей на содержание рутения в атмосфере. В качестве решения предлагались остановка предприятий, ну, или – традиционно – смена власти.

Второй митинг провел оппозиционер Алексей Навальный. Здесь тоже акцент был сделан на экологию. Навальный признался, что рад «дышать с челябинцами чистым воздухом», после чего призвал представителей разных политических партий последовать его примеру и лицом к лицу встретиться с избирателями.


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Теги: итоги недели, новости челябинска, чем жила челябинская область
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