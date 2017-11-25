Экологический митинг в Челябинске собрал около 1,5 тыс. человек

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Около 1,5 тыс. человек, по данным полиции, приняли участие в экологическом митинге в Челябинске – мероприятие, проходившее под девизом «Стоп ГОК. Стоп СМОГ. Стоп репрессии», оказалось почти полностью посвящено именно качеству атмосферы, тем более что сегодня воздух в городе снова можно было увидеть, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Митинг, заявленный на полдень, начался с небольшим опозданием с минуты молчания – «по умершим от онкологии в этом году, по не рожденным из-за выбросов детям и уничтоженным лесам». Представители многочисленных политических и общественных организаций склонили свои знамена.

К слову, флагов наблюдалось огромное количество: лакомую перед выборами тему экологии для набора политических очков готовы использовать как левые (Алексей Навальный, компартия), так и вполне центристские объединения, такие как «Офицеры России».

Крупную группу участников составили казаки – как положено, в папахах, с иконами и флагами. Кстати, лидер инициативной группы СТОП-ГОКа Василий Московец (это ему позвонил Владимир Путин во время своего визита в Челябинск) тоже носит брюки с лампасами, однако Юртовое казачье общество «Свято-Николаевский юрт» уже сообщило, что в их рядах общественник не состоит и его заявления относительно экологии и ГОКа, «не являются официальной позицией Оренбургского войскового казачьего общества».

После «минуты молчания» начались выступления тех, кто записался. Граждане возмущались вырубками лесов, качеством воздуха и воды, проблемами обманутых дольщиков и реакцией властей на содержание рутения в атмосфере.

В качестве решения предлагались остановка предприятий, ну, или – традиционно – смена власти.

Крики об отставках раздавались, в том числе, во время выступления представителей Совета по правам человека при президенте России Ивана Засурского и Михаила Федотова. Московские гости напомнили, что это не в их компетенции, зато, нюхнув челябинского воздуха, предложили ряд конкретных решений, которые позволят начать выбираться из загазованной ямы.

Первое – создать в Челябинске первую в России общественную негосударственную, нецентрализованную, то есть не подчиненную никаким чиновникам, систему контроля качества воздуха и воды, работающую в режиме 24/7. «Система позволит знать точно, кто и в какой конкретный момент портит воздух. Нужно создать такую ситуацию, при которой больше ни одно предприятие города не сможет больше экономить на экологической модернизации, а значит, на качестве воздуха», – сказал Иван Засурский.

Председатель СПЧ Михаил Федотов, в свою очередь, предложил создать совет по правам человека при губернаторе, в который могли бы быть делегированы представители «старших товарищей» из СПЧ. Эта структура, в которую вошли бы неравнодушные граждане. Могла бы стать своеобразным координационным центром, центром комплексного взаимодействия общественности, промышленников и чиновников различного уровня.

Тут участники митинга начали скандировать: «Мос-ко-вец!», имея в виду, что именно Василий Викторович должен войти в такой совет. Правда, сам он чуть ранее во всеуслышание заявил, что «переговоры с РМК невозможны – нам просто не о чем разговаривать», а с органами власти инициативная группа вступила в диалог «с единственной целью – доказать, что проект Томинского ГОКа не может и не должен быть реализован».

Кстати. Челябинский политолог Андрей Лавров поделился в соцсетях анализом ролика, где Московец приглашает граждан на сегодняшний митинг, «прежде всего риторику и невербалку». «Основные выводы: Явное стилистическое подражание Алексею Навальному и образцам радикальной политической риторики 20-30 годов прошлого столетия (жесткость, непримиримость, отрицание самой идеи диалога и компромисса, зомбирование повторением кратких рубленных лозунгов, апелляция к эмоционально инстинктивным составляющим эго) <...> СТОП-ГОК перешел к экспансионизму в территориальном, социальном, проблемном и понятийном пространстве, движение явно входит в вождистскую стадию <...> Налицо не просто политизация, а именно радикализация протеста», – пишет Лавров в своем блоге, уточняя, что большинство его студентов из числа проводивших анализ, не является сторонниками строительства комбината.

Добавим, инициативщики полностью игнорируют мнение жителей областных городов и поселений, для которых проект ГОКа – это не только рабочие места и развитие инфраструктуры, но и решение серьезнейшей проблемы рекультивации Коркинского угольного разреза, чей вклад в состояние воздуха в Челябинске среди наиболее заметных.

Про рабочие места, кстати, СТОП-ГОКовцы высказываются так: «Стоит ли ради тысячи рабочих мест рубить тысячи деревьев?» – и еще так: «Половина этих будущих рабочих мест уже отдана шахтерам ЧУКа (Челябинской угольной компании. – Прим. АН «Доступ»), которых надо трудоустраивать, часть зарезервирована для граждан, освободившихся из МЛС, остается 500-600 рабочих мест». А это уже попахивает ксенофобией...