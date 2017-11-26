Челябинцы встретились с Навальным

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске состоялась встреча с оппозиционером Алексеем Навальным – несколько сотен горожан разных возрастов пришли увидеть потенциального кандидата в президенты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На входе в сквер Колющенко установили рамки металлоискателей. Полицейские перешли на усиленный режим работы в выходные. Только вчера, 25 ноября, здесь же состоялся экологический митинг, на который пришли 1,5 тыс. человек. Сегодня, по данным администрации Челябинска, с политиком встретились не менее 1,5 тыс. горожан. Стражи порядка тщательно досматривали входивших в сквер челябинцев и просили показать содержимое сумок. Вместе с полицией службу несли несколько немецких овчарок в амуниции.

Алексей Навальный опоздал на пару минут, на общих основаниях вместе с толпой прошел через рамки металлоискателя. По пути к сцене сфотографировался с несколькими сторонниками, среди которых было немало молодежи.

Собравшихся поприветствовал глава челябинского штаба Навального Алексей Табалов. Он заявил, что встречу с известным политиком власти города запрещали 80 раз и пригласил на сцену общественника Бориса Золотаревского. Тот показал челябинцам свою толстую медицинскую карту и воззвал к защите экологии. С подачи активиста толпа несколько минут скандировала «Дубровского в отставку». Впрочем, были и менее радикально настроенные горожане, которые не хотели слушать челябинских активистов и говорили, что пришли увидеть Навального. После Золотаревского на сцену вышел блогер Арслан Нигаматьянов (известный как Арслан Энн). Он также вспомнил про экологию и заявил, что в горбольнице №1 медсестрам не хватает одноразовых перчаток. Медперсонал вынужден стирать их и сушить на батарее.

И вот, наконец, на сцену поднялся Алексей Навальный. «Когда все узнавали, что я еду в Челябинск, меня спрашивали – зачем же я сюда еду? Ведь здесь проблемы с экологией и радиацией. Но я могу сказать, что мне не страшно. Я много лет прожил рядом с нефтеперерабатывающим заводом, поэтому, челябинцы, я вас понимаю!», – заявил политик.

Он добавил, что сегодня рад «дышать с челябинцами чистым воздухом», после чего призвал представителей разных политических партий последовать его примеру и лицом к лицу встретиться с избирателями.

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова в октябре заявила, что Алексей Навальный сможет участвовать в выборах президента только после 2028 года. Принять участие в президентской гонке будущей весной ему мешает судимость по делу «Кировлеса».

Екатерина Гонова, фото автора

