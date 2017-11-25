Челябинская конькобежка Фаткулина отстранена от Олимпиад до конца жизни

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх серебряную медалистку Олимпиады в Сочи на дистанции 500 метров Ольгу Фаткулину и аннулировал ее результаты с ОИ-2014, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Таким образом, МОК признал Фаткулину виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Ей запрещено принимать участие в ОИ в будущем и аккредитовываться на них в качестве официальных лиц. Спортсменка также лишена серебряной медали Олимпиады.

Напомним, Фаткулина выиграла серебро Олимпийских игр-2014 в Сочи на дистанции 500 м, на дистанции 1000 м она стала четвертой, на 1500 м – девятой. Также она является чемпионкой мира (1000 м) и бронзовым призером (500 м) первенства 2013 года. На чемпионате Европы 2017 года она стала третьей в спринтерском многоборье.

После аннулирования результатов Фаткулиной сборная России лишилась серебряной медали в неофициальном общекомандном зачете Игр-2014.

Сама Ольга Фаткулина заявила, что намерена оспорить решение МОК в Спортивном арбитражном суде.

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что дисциплинарная комиссия МОК еще не предоставила мотивировочную часть, указав, что это будет сделано в разумные сроки после уведомления. «Получение и рассмотрение мотивировки является необходимым условием для принятия дальнейших действий в отношении спортсменов», – говорится в заявлении.

«ISU подтверждает, что российские спортсмены систематически и регулярно сдают допинг-пробы международным независимым органам, а не российским. Анализ их проб проводится в аккредитованных лабораториях Всемирного антидопингового агентства (WADA) за пределами России. ISU твердо придерживается позиции, что защита "чистых" спортсменов и борьба с допингом имеют наивысший приоритет. В то же время равные права и надлежащая процедура должны быть гарантированы всем спортсменам в рамках правил», – отмечается в пресс-релизе МСК.