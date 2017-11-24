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Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 14:15

Невежливо, чувак: администрация Дубровского ответила рэперу Гнойному


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Телеграм-канал «Молнии Дубровского» опубликовал ответ рэперу Гонойному, который назвал Челябинск столицей СПИДа, – представители администрации губернатора предложили исполнителю извиниться за свои слова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Рэпер Гнойный на выступлении в Екатеринбурге 21 ноября назвал город столицей СПИДа, после чего губернатор Евгений Куйвашев ответил исполнителю в соцсетях. Глава региона написал, что «рэперу нужно дать подзатыльник» и добавил, что в Екатеринбурге «ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется».

Вскоре исполнитель извинился перед властями уральской столицы и заявил, что ошибался. «Челябинск – столица СПИДа!» – сказал Гнойный, на что представители правительства Челябинской области ответили Гнойному в духе рэп-батлов:

«Йо, Гнойный, здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб,
Скажи нам: "просто сорри за то, что был так груб".
Невежливо, чувак, когда ты рубишь кэш,
И там где рубишь кэш, запиливаешь трэш».

Российский хип-хоп-исполнитель, участник рэп-баттлов Вячеслав Машнов выступает под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС, Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Бутер Бродский и другими. Известен сатирическим и провокационным стилем и резкими высказываниями.

Теги: челябинская область, спид, новости челябинской области, рэпер
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