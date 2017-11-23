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Агентство новостей Доступ 1 23 ноября 2017 года, 17:22

Смог возвращается: в Челябинске введен особый экорежим


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске с вечера 23 ноября будут преобладать метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Неблагоприятные метеоусловия в городе сохранятся до семи часов вечера пятницы.

По данным Челябинского ЦГМС, появление дымового тумана спровоцировано слабым ветром неблагоприятного направления и ночной инверсией.

«Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности», – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что аналогичный экорежим введен и в других южноуральских городах, но их названия не указаны. Минэкологии региона не обновляет соответствующую оперативную информацию почти 10 дней, несмотря на то, что в отдельных муниципалитетах смог сохраняется с 20 ноября.

В период действия НМУ населению рекомендовано сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс, ограничить использование личного автотранспорта, промышленным предприятиям – соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух.

Теги: нму, экология, смог, новости челябинска
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