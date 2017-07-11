ВАЖНО. Сергей Шаль: Лучше накопить и купить готовое жилье, чем участвовать в долевом строительстве

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 июля 2017 года южноуральские застройщики не имеют права заключать договоры долевого участия или продавать квартиры без положительного заключения о финансовой устойчивости, которое можно получить только в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области. Об этом в интервью корреспонденту Агентства новостей «Доступ» рассказал вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль. Он также порассуждал о полной отмене долевого участия на строительном рынке региона и убедительно рекомендовал землякам «подкопить» и брать уже готовое жилье, потому что в «долевке» риски были, есть и будут всегда.

- Сергей Вернерович, тема обманутых дольщиков не теряет актуальности. Каждую неделю митинги, акции, сборы подписей…

- Да, проблема действительно острая. По показателям проблем с обманутыми дольщиками наш регион, к сожалению, входит в десятку по количеству пострадавших. Первый раз мы так жестко столкнулись с этим после кризиса 2008 года. Но на начало 2015 года почти удалось победить эту проблему. В области на тот момент из длинного перечня незавершенных объектов фактически оставался один. Этот дом стоит на пересечении улиц Каслинская и Братьев Кашириных. Строительство вела «Уральская строительная компания», сейчас, после ребрендига, она называется «Княжеский». Но в 2016 году появился снова целый список проблемных компаний. У всех на слуху «Гринфлайт», «Град», «Южно-Уральская строительная компания», «Аркона», «Жилищная инвестиционная компания» и еще целый ряд.

На сегодняшний день в Челябинской области официально зарегистрировано 1 185 обманутых дольщиков, которые вложились в квартиры 33 многоквартирных домов таких компаний-застройщиков, как ООО «Гринфлайт» (ЖК «Академ Riverside»), ООО «Град» (ЖК «Новоград»), ООО «Строительные технологии города» (ЖК «Оникс»), ООО «Уральская строительная компания» (ЖК «Княжеский»). Регион вошел в ТОП-10 субъектов России с наиболее острой ситуацией по долевому строительству. Фактически на Южном Урале насчитывается почти 5 тыс. жертв недобросовестных застройщиков, 90% из них – дольщики «Гринфлайта».

- Какие риски стоят перед сегодняшними и будущими дольщиками в Челябинской области?

- Прежде всего, риски переноса сроков строительства. То есть застройщик вносит изменения в проектную декларацию и переносит срок сдачи дома. Дальше – качество строительства, скрытые недостатки, которые невозможно определить на стадии приемки объекта в эксплуатацию. Причем это касается не только дольщиков, эти риски для любого, кто приобретает жилье по договору купли-продажи. Следующий риск –построенный объект не соответствует тому, что ранее декларировалось и было утверждено в проекте планировки. За примером далеко ходить не надо – в микрорайоне «Западный луч» изначально был красивый проект, а потом пошло уплотнение. И проект планировки был несколько иной, хотя все действия застройщика были выполнены в соответствии с жилищным и градостроительным законодательством. Еще один риск – неадекватные мошеннические действия компании или ее руководства в сфере долевого строительства. Наверное, это основные риски, с которыми может столкнуться дольщик.

- Как избежать этих рисков?

- Риск всегда будет. Главное – принимать решение об участии в долевом строительстве, оценив свое материальное положение. Покупать квартиру желательно на последней стадии стройки. Внимательно изучать в интернете, на сайтах судов, в соцсетях всю информацию о застройщике. Понятно, что те 4,5 тыс. дольщиков из «Гринфлайта» серьезно подходили к выбору – все было на сплошном позитиве, и по итогам 2015 года компания сработала хорошо: 34 дома были успешно сданы. Этот факт сам по себе является понятийным гарантом для граждан.

Со своей стороны, я лично и в Минстрое готовы консультировать по поводу строительных компаний. Сейчас у нас есть новые полномочия. С 1 июля этого года по каждому застройщику, по каждому объекту Минстрой начал выдавать заключения по финансовой устойчивости. Застройщик не будет иметь права продать ни одну квартиру, заключить ни один договор долевого участия без положительного заключения. У нас есть прецеденты, когда строительные компании регистрируют строительство сразу нескольких объектов. И для возведения первого дома привлекает средства дольщиков со второго и так далее. Выстраивается этакая карусель для привлечения денег дольщиков. Это настораживает. Будем отказывать в выдаче таких заключений. Недобросовестные компании не должны приходить на рынок долевого участия.

- Вернемся к «Гринфлайту». Как сегодня там обстоят дела?

- С приходом в проект нового инвестра, гендиректора компании «Магнитострой» Олега Лакницкого, ситуация в «Гринфлайте» стала меняться к лучшему. В прошлом году были введены три дома из 28-го микрорайона Академ Riverside, 10 домов планируется сдать в 2017 и 15 – в 2018 году. Небольшое количество дольщиков взамен получили готовое жилье в новых поселках Белый хутор и Вишневая горка. Сейчас на 12 домах по Университетской Набережной ведутся работы, и есть реальная надежда, что свои обязательства застройщик выполнит.

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- Как Вы оцениваете создание координационного совета дольщиков в Челябинской области?

- Позитивно. Для нас это хорошая новость. Дольщики объединились, чтобы обмениваться лучшими практиками. Они это делают по собственной инициативе, мы на это влиять не можем. И это хорошо. Потому что у нас были ситуации, когда от одного застройщика было несколько инициативных групп – одни хотели по максимуму получить компенсацию, другие, во что бы то ни стало, чтобы дом был достроен, а третьи настаивали на банкротстве и больше ни на чем. А когда люди объединяются, они вырабатывают одну позицию, ищут конструктив.

- Расскажите о компенсационном фонде.

- Власти думают об этом. Должен начать работу компенсационный фонд, в который застройщики будут вносить некие залоговые суммы в случае возобновления проблемных ситуаций. Из этого общероссийского фонда деньги будут выделяться на достройку тех или иных объектов. Пока ведутся достаточно яростные дискуссии по поводу того, как это будет работать, в том числе, и у нас есть вопросы. В первую очередь, нас как раз интересует порядок использования денежных средств , которые будут направляться на недострои, их размер. Пока это только разговоры.

- А власти не думают об отмене долевого строительства?

- Вопрос дискуссионный. С одной стороны, ни одна отрасль – сельское хозяйства, металлургия – никто не привлекает деньги конечного потребителя продукции для реализации каких-то инвестиционных проектов. Когда строится агрофирма либо завод, никто же не приходит в мясной магазин и не говорит: «Дай мне денег дай, я сейчас построю комбинат, а потом тебе верну». То есть все как-то привлекают займы, кредиты и развивают свой бизнес самостоятельно. В строительстве уникальная ситуация, поэтому и звучат предложения об отмене долевого участия. Но это абсолютно точно не решает проблему сегодняшних дольщиков.

- И все равно люди вкладываются в долевое строительство, ведь это значительно дешевле…

- Если есть возможность купить готовое жилье, то, конечно, лучше покупать именно его. У нас есть конкретный пример с Вишневой горкой. Есть там введенные в эксплуатацию дома, и начинают уже продавать дома на стадии строительства третьего-четвертого этажа. В общем-то, финансово устойчивый, понятный подрядчик, с землей все ясно, все документы в порядке. Разница в цене готовых квартир и тех, что продают с долевым участием – 1 тыс. рублей на квадратный метр. То есть покупка квартиры 60 квадратных метров с долевым участием снижается на эту сумму. Конечно, 60 тыс. – серьезная сумма. Практически, это двухмесячный доход. Но гарантий нет. Случиться может что угодно с самой устойчивой компанией. Кто мог сказать, что в 2015 году с «Гринфлайтом» возникнет такая ситуация по 28 домам?..

Напомним, до 1 августа 2017 года власти Южного Урала обязаны представить «дорожную карту» по всем объектам долевого строительства в регионе в Минстрой РФ.