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Агентство новостей Доступ 1 7 июля 2017 года, 16:25

ВАЖНО. С июля Минстрой Челябинской области будет выдавать застройщикам заключения по финансовой устойчивости


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С июля 2017 года министерство строительства Челябинской области будет выдавать компаниям-застройщикам, которые намерены возводить жилые многоэтажки, в том числе, за счет средств дольщиков, заключение по финансовой устойчивости – об этом в пятницу, 7 июля, заявил вице-губернатор Сергей Шаль, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Есть прецеденты. Например, у одного учредителя – восемь строительных компаний, каждая из которых возводит объекты жилой недвижимости. Уже есть опасения, что получится "карусель": деньги дольщиков с одного дома будет передаваться по ряду. Скорее всего, в таких случаях мы будем отказывать в заключении», – комментирует Шаль.

Он напомнил, что были случаи, когда стройку начинали компании с уставным капиталом 10 тыс. рублей. «Такое было законодательство, органы исполнительной власти давали разрешение, ссылаясь на тенденции, мол, нельзя препятствовать деятельности предпринимателей. А что такое 10 тысяч? За эти деньги даже лопату нормальную не купишь. Минимальный уставной капитал должен составлять не менее 100 млн рублей», – подчеркнул вице-губернатор, добавив, что «по крайней мере, новые стройки не начнут те компании, которые сегодня имеют нехорошую репутацию».

На сегодняшний день в Челябинской области официально зарегистрировано 1 185 обманутых дольщиков, которые вложились в квартиры 33 многоквартирных домов таких компаний-застройщиков, как ООО «Гринфлайт» (ЖК «Академ Riverside»), ООО «Град» (ЖК «Новоград»), ООО «Строительные технологии города» (ЖК «Оникс»), ООО «Уральская строительная компания» (ЖК «Княжеский»). Регион вошел в ТОП-10 субъектов России с наиболее острой ситуацией по долевому строительству. Фактически на Южном Урале насчитывается почти 5 тыс. жертв недобросовестных застройщиков, 90% из них – дольщики «Гринфлайта».

Челябинских дольщиков выслушали на парламентских слушаниях в Госдуме РФ

Напомним, до 1 августа 2017 года власти Южного Урала обязаны представить дорожную карту по всем объектам долевого строительства в регионе в Минстрой РФ.

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Теги: челябинская область, обманутые дольщики, долевое строительство, дольщики, сергей шаль
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