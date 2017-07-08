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Агентство новостей Доступ 1 8 июля 2017 года, 15:19

Спустя год работы: власти Южного Урала и дольщики похвалили работу Лакницкого


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Назначение Олега Лакницкого на пост гендиректора «Гринфлайта» (ЖК «Академ Riverside») год назад было правильным решением – об этом в пятницу, 7 июля, заявил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Знаете, как скажу… Я проезжал по Университетской набережной и видел, что работают 12 кранов. В 12 домах идет стройка. Как можно здесь говорить о негативе», – отметил Виктор Тупикин.

Вице-губернатор Сергей Шаль добавил, что текущая ситуация по «Гринфлайту» стабильная, динамика – хорошая. «В 2016 году было сдано три дома из 28, в 2017 – уже пять домов. Еще пять должны сдать до конца года. В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию еще 15 домов», – отметил Шаль.

Руководитель инициативной группы пострадавших дольщиков компании «Гринфлайт» Евгения Селявко призналась, что вначале ее «коллеги по несчастью» относились к Лакницкому со справедливой долей скептицизма. «Верить в то, что какой-то абсолютно незнакомый человек придет и достроит наши дома, мы не могли. Но уже сейчас, спустя год, мы видим, что стройка продвигается, дольщики ходят на экскурсии, контролируют процесс, подгоняют по графикам», – комментирует дольщица.

Напомним, накануне более 6,5 тыс. челябинских дольщиков объединились в координационный совет – они намерены стимулировать региональные власти и решать проблемы долгостроев максимально быстро.

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Теги: гринфлайт, обманутые дольщики, виктор тупикин, дольщики, новости челябинска, олег лакницкий, сергей шаль
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