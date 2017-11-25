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Агентство новостей Доступ 1 25 ноября 2017 года, 12:15

Смог накрыл Челябинскую область


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Синоптики прогнозируют смог на территории Челябинской области до вечера понедельника, 27 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», – говорится на сайте Челябинского ЦГМС.

Предупреждение о НМУ первой степени опасности объявлено в Челябинске, Карабаше, Сатке и Коркино. Оно сохранится до 19:00 27 ноября.

Промышленным предприятиям указанных городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС советует населению употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски, не выходить из дома без серьезной причины. Органам местного самоуправления рекомендовано использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.

Напомним, ранее руководитель экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков сообщил о проведении городского флешмоба, в рамках которого планируется составить карту с отметками геолокации возможных нарушителей, загрязняющих воздух. Для этого предлагалось сфотографировать любое дымящее производство и выложить у себя в соцсети с хэштегом #здесьтруба. За десять дней челябинцы сделали уже более сотни отметок. Все данные будут переданы в надзорные органы для проверки наличия у потенциальных нарушителей разрешений на выбросы.

Теги: нму, экология, смог, новости карабаша, новости сатки, новости челябинска, новости коркино, дымовой туман
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