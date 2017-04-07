Людмила Шестакова: ЮУрГУ планирует расширить программу двойных дипломов с университетом Кларка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Получить сразу два диплома рейтинговых, уважаемых в мире вузов, пожить на другом континенте, проникнуться американской культурой, профессионально выучить английский язык и в итоге – стать лучше, устроиться на работу в Google, Microsoft, IBM, получить предложения от ведущих компаний России, то есть «начать жизнь» с довольно высокой ступени. Все эти возможности дает образовательная программа двойных дипломов ЮУрГУ совместно с университетом Кларка (США). Сегодня она отмечает свое шестилетие. О главных результатах и намеченных планах корреспонденту Агентства новостей «Доступ» рассказала заведующая кафедрой международных отношений и зарубежного регионоведения ЮУрГУ Людмила Шестакова.

- Людмила Ивановна, напомните, пожалуйста, в чем суть программы.

- Российско-американская программа двух дипломов – это магистерская программа, которая реализуется совместно с университетом Кларка. В рамках программы студенты обучаются одновременно в двух университетах и, соответственно, получают два диплома об образовании. Оба документа – государственного образца, они равноценны и признаваемы как в России, так и в Америке и других странах мира.

- Объясните механизм прохождения программы.

- Студент, поступая в магистратуру ЮУрГУ, в течение первых полутора-двух лет обучается в родном университете, а затем учится за границей. Программа реализуется в российском вузе на русском и английском языках, в вузе-партнере – на английском.

- И сколько студентов ЮУрГУ за это время приняли участие в программе?

- Более сотни. Причем, это выпускники не только нашего вуза. В магистратуру ЮУрГУ поступают выпускники других вузов Челябинской области и других регионов. Они также участвовали, участвуют и будут участвовать в этой программе.

- А в Челябинске обучение ведется исключительно на русском?

- Нет, часть дисциплин изучается на английском. Но только к концу обучения в России, когда студенты готовятся к путешествию в США. А вообще, они с первых дней интенсивно изучают английский, чтобы за границей сразу приступить к занятиям на иностранном языке.

- А каким должен быть уровень знания английского у магистрантов, желающих участвовать в этой программе?

- Существует некий порог, определяемый университетом, для того чтобы обучаться в Америке. На начало программы это средний уровень. Там бывают очень большие расхождения – от А2 до С1, то есть от уровня «выживание» до уровня «продвинутый пользователь». В ЮУрГУ для магистрантов мы создаем все условия, чтобы они за время учебы в России подтянули знание языка.

- Людмила Ивановна, расскажите об университете Кларка. Чем он интересен?

- Университет Кларка – наш давний партнер. В США он известен как очень инновационный университет с давними традициями, он основан в 1884 году. Это один из первых американских вузов, в котором, кстати, преподавал сам Зигмунд Фрейд.

Сегодня это практико-ориентированный вуз, занимающий высокие позиции сразу в нескольких мировых рейтингах. Про него говорят, что это вуз, который приносит прибыль с инвестиций. Именно в силу практической ориентированности. Там преподают ведущие специалисты, менеджеры ведущих американских компаний, и студенты получают практические, реальные знания.

- Как попасть в программу? Студентам каких специальностей она может быть интересна?

- Очень просто: нужно поступить в магистратуру ЮУрГУ. Что касается популярности, то на программу поступают, в основном, выпускники направлений «экономика» и «менеджмент».

- В какой форме проходят вступительные испытания?

- По правилам ЮУрГУ. Абитуриенты сдают экзамен по менеджменту и два стандартных тестирования по общекультурным и общепрофессиональным компетенциям.

- Ребята два семестра живут в США. Как они адаптируются? Какие у них отзывы?

- Для проживания – самые благоприятные условия. Там прекрасный кампус. Общежития высочайшего уровня с посудомоечными машинами, бесплатным бассейном, хорошей столовой. Студенты быстро адаптируются, находят друзей, практикуют общение, так как учатся в интернациональных группах.

- А студенты из США в Челябинск тоже едут учиться?

- Пока нет, у нас односторонняя программа. В ближайшее время мы планируем подписать аналогичное соглашение с китайским вузом – чтобы часть обучения китайские студенты проходили в своем родном вузе, часть – у нас в России, и часть – в Америке.

- Есть ли отличия в образовательном процессе?

- Так как эта программа совместная, мы стараемся выдерживать единые методы обучения. Это командная работа, деловые игры, кейсовые программы. Собственно, студенты делают практико-ориентированные совместные проекты.

- А какие судьбы у бывших участников программы? Где они сейчас?

- Судьбы разные. Программа позволяет пройти стажировку после окончания обучения в американских компаниях, кто-то работает там, кто-то вернулся на Родину, некоторые – к нам в университет. Кто-то уехал работать в Москву.

Программа позволяет пройти трехлетнюю стажировку в ведущих компаниях Америки. Например, в Google, Microsoft, IBM.

Я сама выпускница этой программы. Открывая ее, стала первой студенткой. И знаете, она мне очень многое дала. Я считаю, что в своем профессиональном уровне шагнула далеко вперед. До сих пор с удовольствием вспоминаю гарвардский курс по микроэкономике. И теперь понимаю, например, как развиваются рынки смартфонов, как Hewlett-Packard (одна из крупнейших компаний в сфере копировальной техники, существовавшая в период 1939-2015 годов. – Прим. АН «Доступ») вышла на рынок и завоевала мир.

- А как проходит выпускная аттестация?

- Есть два вида аттестации. Естественно, наши магистранты пишут магистерскую диссертацию и защищают ее здесь. Кроме этого, обязательны общие командные проекты – они защищаются перед комиссией университета Кларка на английском языке с вопросами и ответами.

- В будущем будет что-то меняться в программе двойных дипломов?

- Мы хотим увеличить номенклатуру специальностей. Сейчас их только две – это геоинформационные системы в менеджменте и маркетинговые коммуникации. Со стороны университета Кларка – это тоже две программы: управление информационными технологиями и профессиональные коммуникации. В будущем мы планируем рассматривать и другие специальности, в том числе гуманитарного профиля. Например, область психологии. Там высочайший уровень в этой сфере.

- Сегодня программе двойных дипломов с университетом Кларка уже шесть лет – какие главные результаты Вы можете выделить?

- Это, наверное, одна из первых в России реальных программ, когда студенты действительно учатся в двух университетах и впитывают дух другой страны, другой системы образования. Это очень важно. Выпускники этой программы, безусловно, имеют большие преимущества, новые компетенции, они профессионально общаются на английском языке, они становятся лучшими специалистами, топ-менеджерами.

- А сколько стоит обучение?

- Примерно в семь раз дешевле, чем это стоило бы в университете Кларка. Что касается нашей магистратуры, то цены утверждены федеральным профильным министерством.

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