Дубровский рассказал о «пряниках» для промышленных предприятий за заботу об экологии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Внедрение «загрязняющих» квот для каждого предприятия Челябинской области обернется для их руководителей не только вынужденными вложением в модернизацию производства, но и налоговыми преференциями – об этом в понедельник, 27 февраля, заявил губернатор Борис Дубровский, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, меры по внедрению системы сводных расчетов загрязнений и квотирования были озвучены Дубровским в канун Нового года на Госсовете по экологии.

«Важно понимать, что введение квот неизбежно подтолкнет компании к вложениям в поиск новых технологических решений, будет стимулировать НИОКР и прикладную науку. Поэтому необходимо продумать формы и механизмы господдержки такой деятельности, в том числе через налоговые преференции», – заявил Дубровский.

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Главу Челябинской области поддержал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев: «Раз мы поставили перед собой такую планку, нужно все сделать для того, чтобы бизнес был готов к внедрению наилучших доступных технологий и чтобы это не было для него неожиданным и непосильным бременем».

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов напомнил, что с 2020 года штрафы за выбросы сверх нормативов в России увеличатся в четыре раза.

Напомним, в рамках форума Борис Дубровский провел переговоры о сотрудничестве региона с одной из крупнейших инвесткомпаний Казахстана, Национальным управляющим холдингом «Байтерек».