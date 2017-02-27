Челябинцы предлагают крупнейшему инвестхолдингу Казахстана участие в ВСМ и АПК

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел переговоры о сотрудничестве региона с одной из крупнейших инвесткомпаний Казахстана, Национальным управляющим холдингом «Байтерек» – встреча с руководителем холдинга Ерболатом Досаевым состоялась сегодня в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Стороны рассмотрели возможные варианты сотрудничества компании в крупных инвестиционных проектах на территории Челябинской области; обсудили перспективы приграничного сотрудничества Казахстана и Южного Урала, возможности создания совместных предприятий, реализацию механизмов государственно-частного партнерства», – говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Глава региона предложил Ерболату Досаеву установить взаимодействие в рамках реализации проекта ВСМ «Челябинск – Екатеринбург», создания инфраструктурных объектов в рамках подготовки к проведению ЭКСПО-2017 в Астане и саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске. Кроме того, сотрудничество региона и холдинга рассматривается в создании и развитии совместных предприятий агропромышленного комплекса.

Напомним, предложения по участию казахстанской стороны в проекте УСМ были озвучены Борисом Дубровским на прошлогоднем Форуме России и Казахстана в Астане. «Как и две других темы, она требует обсуждения и перевода в практическую плоскость», – прокомментировал губернатор.

Казахстанская сторона, в свою очередь, проявляет интерес к индустриальным проектам, сотрудничеству с предприятиями металлургических, машиностроительных и горнодобывающей отраслей Южного Урала.

Добавим, в ходе форума запланированы переговоры губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом, председателем Совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом, бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым, гендиректором «МЕТРО Кэш энд Керри Интернэшнл» Джери Калмисом, президентом компании «Сименс» в России Дитрихом Меллером, председателем Совета директоров ГК «Титан» Михаилом Сутягинским и гендиректором Национальной иммунобиологической компании Марьям Хубиевой.

Также ожидается, что в Сочи Дубровский подпишет соглашение о сотрудничестве по развитию Карабашского городского округа между правительством региона, ЗАО «Русская медная компания» и муниципалитетом.

Кроме того, глава Южного Урала выступит с докладом «Региональные экологические проблемы: барьер для инвестиций или точка роста» на панельной сессии форума «Зеленая» экономика как вектор развития».

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» является одной из крупнейших инвестиционных компаний Казахстана, с основной долей участия принадлежащей государству; создан в 2013 году в соответствии с указом президента Республики Казахстан. Основной задачей холдинга является управление принадлежащими ему на праве собственности и переданными в доверительное управление пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц.

Российский инвестиционный форум является традиционной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России; проводится при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.