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Агентство новостей Доступ 1 21 февраля 2017 года, 14:39

Олег Климов: Челябинск «вздохнет» полной грудью в 2027 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинцы почувствуют значительно улучшение экологической ситуации в городе не ранее 2027 года – об этом во вторник, 21 февраля, в ходе заседания общественного совета по формированию экологической политики сообщил заместитель губернатора региона Олег Климов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ситуация наладится, это точно. Но решение проблемы – долгосрочное, многолетнее. Наверное, первые позитивные сдвиги челябинцы почувствуют и осознают через 10 лет. Для этого мы запланировали ряд мер: введение квот для промышленных предприятий (ограничение выбросов в сутки, месяц, год. – Прим. АН «Доступ»), масштабное озеленение города, рекультивация свалки, решение проблемы с Коркинским разрезом и оптимизация транспортного потока. Это те ступени, по которым мы идем. У нас не получится подпрыгнуть и сразу оказаться на высоте. К тому же, эти ступеньки неравномерные, где-то маленькие, где-то большие», – сказал вице-губернатор.

В частности, квотирование «промышленников» начнется уже 1 октября. Пока руководители предприятий получили предварительные планы и думают, как теперь модернизировать свое производство и сколько средств понадобится на техперевооружение.

Что касается транспортной составляющей, то в ближайшее время по поручению губернатора Бориса Дубровского в регионе появится рабочая группа, которая будет заниматься конкретно этим вопросом. Ее возглавит сам Дубровский. Среди принятых предложений – ограничение движения большегрузов в жилых кварталах, ужесточение контроля над техническим состоянием всего транспорта и значительное увеличение числа трамваев и троллейбусов.

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Теги: челябинская область, выбросы, нму, экология, новости челябинска, городской транспорт, олег климов, год экологии
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