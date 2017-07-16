Снежинские ядерщики рассказали о процессе слияния ВНИИТФ и ВЭИ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

27 января 2017 года вышел указ президента РФ о реорганизации некоторых ФГУПов атомной отрасли, в котором говорится о присоединении Всероссийского электротехнического института им. В.И. Ленина (ВЭИ, Москва) и Опытного завода ВЭИ к РФЯЦ – ВНИИТФ имени Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область). О том, когда планируется завершить слияние предприятий, как происходит присоединение, и как ВЭИ изменится после него, рассказал заместитель директора РФЯЦ – ВНИИТФ по производству продукции гражданского назначения – директор ВЭИ Юрий Румянцев.

О СРОКАХ СЛИЯНИЯ

- В соответствии с указом президента слияние предприятий должно завершиться до 1 марта 2019 года. К этому моменту мы должны не только выполнить всю реорганизационную работу на обоих предприятиях, но и провести юридические процедуры, которые последуют уже после того, как ВЭИ де-факто станет нашим филиалом. Для того чтобы в 2018 году в Едином государственном реестре юридических лиц появилась запись о ликвидации ФГУП «ВЭИ им В.И. Ленина» (по окончании присоединения к РФЯЦ – ВНИИТФ), мы планируем в конце 2017 году завершить слияние трех балансов: ВНИИТФ, ВЭИ и Опытного завода (ОЗ) ВЭИ.

О РЕОРГАНИЗАЦИОННЫХ РАБОТАХ

- Приказом № 743-дсп от 29.03.17 директор РФЯЦ – ВНИИТФ Михаил Железнов утвердил детальный план-график присоединения ВЭИ и ОЗ ВЭИ к институту. Это объемный документ, в котором больше 100 пунктов. В исполнении приказа задействованы практически все службы управления нашего ядерного центра. На территории ВЭИ и его Опытного завода руководит работами Евгений Осоченко, исполняющий обязанности гендиректора этих организаций и одновременно являющийся заместителем директора РФЯЦ-ВНИИТФ.

Работы по реорганизации в РФЯЦ – ВНИИТФ ведутся одновременно и скоординированно по нескольким направлениям: правовому, имущественному, кадровому, экономическому, финансовому, бухгалтерскому, производственному, по закупкам и материально-техническому снабжению, по лицензированию и СМК, по безопасности. Более подробно расскажу о некоторых из них.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

- Что касается юридических вопросов, на первом этапе они уже решены. Однако предстоит еще не менее важная и сложная правовая работа на финальной стадии слияния, связанная с передачей имущества.

Мы хотим сохранить преемственность, чтобы ВЭИ при присоединении к ВНИИТФ не погиб как брэнд, как история. Поэтому как филиал ядерного центра он сохранит свое название «Всероссийский электротехнический институт», но не будет носить имя Ленина, поскольку у ВНИИТФ есть свое имя – академика Забабахина. Таким образом, аббревиатуру ВЭИ сейчас имеют три организации: «ВЭИ» – филиал ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ», ФГУП «ВЭИ имени Ленина» и ФГУП «Опытный завод ВЭИ». После реструктуризации останется только ВЭИ – филиал ВНИИТФ.

Весной Госкорпорация приняла соответствующие решения о перераспределении некоторого недвижимого и движимого имущества ВЭИ и Опытного завода ВЭИ в ведение ВНИИТФ. На сегодняшний день треть московской площадки уже принадлежит ядерному центру. Естественно, работа в этом направлении продолжается. Проводится инвентаризация имущества ВЭИ, за которой последует аудит. Осенью планируем завершить передачу собственности.

Еще один немаловажный аспект правовой работы – получение разрешительной документации. Мы создали филиал задолго до официального слияния трех предприятий, чтобы получить лицензии, необходимые разрешения для работы, аттестаты, аккредитацию – все, что необходимо для того, чтобы процесс самой деятельности – и производственной, и научной – не остановился. Планируется, что не позже декабря 2017 года все разрешительные документы будут получены.

Важный блок вопросов касается безопасности. ВЭИ предлагает разработки, связанные со спецтехникой, которые оформляются особым порядком. В мае мы подали соответствующее заявление, чтобы получить лицензию на гостайну для московской площадки.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

- Большое внимание уделяем системе менеджмента качества, потому что от грамотного построения СМК зависит многое, в том числе и получение лицензий. Нам важно понимать, какие бизнес-процессы происходят в будущем филиале ВНИИТФ и каким образом они оформлены.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- В связи с присоединением ВЭИ особая ответственность ложится на нас в области финансово-экономической деятельности. Специалисты ВНИИТФ выполняют огромнейший объем работ по договорным отношениям, бухгалтерии и учету, финансово-экономическому планированию. Слияние трех предприятий – процесс очень непростой. Мы не имеем права на ошибку, так как любая оплошность может привести к налоговым и другим рискам для нашего ядерного центра.

ИНФРАСТРУКТУРА

- На поддержание объектов, обеспечивающих деятельность ВЭИ, 20 лет не поступали инвестиции, поэтому сегодня они находятся не в лучшем состоянии. Очевидно, что для сохранения и развития этой площадки завтра, нужно вкладывать в нее средства сегодня. Решаются стратегические вопросы, в частности, какое оборудование на этой площадке можно было бы разместить, чем можно заниматься с точки зрения расширения номенклатуры продукции и перечня услуг.

О ЗАДАЧАХ

- Особенность ВЭИ как института заключалась в том, что он не был прикладным институтом в отличие от ВНИИТФ. Наша зона ответственности – это весь жизненный цикл продукта, вплоть до вывода его из эксплуатации и утилизации. ВЭИ, в основном, занимался первой частью этого цикла – научной, которая завершается созданием макета. Далее макет представлялся профильному ведомству, доказывалась его состоятельность и необходимость, и разработка отдавалась в другие институты, которые доводили проект до серийного производства.

Сейчас стоит задача, чтобы филиал ВЭИ стал аналогом любого из наших КБ. Необходимо, чтобы заработала цепочка – от создания до серийного производства. В ВЭИ есть свое опытное производство, где, как и в наших экспериментальных цехах КБ, будут создаваться опытные образцы. Затем либо наш завод, либо смежные заводы будут налаживать серийное производство изделий. Например, дугогасительные вакуумные камеры требуют вакуумного производства. Такого производства нет во ВНИИТФ, но оно в каком-то виде есть у ЭХП или во ВНИИА. Сейчас камеры изготавливает предприятие «Контакт», которое не входит в контур Росатома. Будет логично, если мы серийное производство разместим на одном из предприятий ЯОК.

Росатом, как глобальный технологический лидер, имеющий внушительный портфель заказов на строительство энергоблоков за рубежом, проводит оценку ресурсов своих предприятий с целью их эффективной загрузки и оптимизации распределения работ по выполнению этих заказов. Анализ проводится по ряду ключевых направлений, электротехника – одно из них. Соответственно, и нам предстоит проанализировать возможности ВЭИ, которые могут быть востребованы при достижении общекорпоративных целей.

О ПРОДУКТАХ

- Одними из самых привлекательных продуктов ВЭИ можно назвать разработки, касающиеся спецтехники, высоковольтного коммутационного оборудования, электрических машин. Все, что касается электромашин, традиционно создавалось в АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова». Но электромашина – это не просто двигатель, это и система управления, и система питания. Разработкой таких блоков всегда занимался ВЭИ, и как филиал ВНИИТФ он будет дальше развивать это направление.

Козырной картой ВЭИ является испытательный центр для высоковольтного электрооборудования. На базе ВЭИ можно не только разработать какую-то электротехническую конструкцию и изготовить ее в опытном производстве, но и испытать. ВЭИ будет также предлагаться как площадка для испытания росатомовских электротехнических разработок, которые будет проводить РАСУ (Русатом Автоматизированные Системы Управления), назначенный госкорпорацией интегратором по направлению электротехники.

О ЗАКАЗЧИКАХ

- У ВЭИ есть традиционные заказчики – это крупные федеральные организации, но сегодня многие их программы секвестрированы. Поэтому на рынке нужны решения, которые очень быстро можно реализовать и окупить.

После распада СССР электротехнике как науке должного внимания не уделялось. А в мире с того момента поменялось многое, и та же силовая электроника ушла далеко вперед. Сейчас нужно провести анализ возможностей и потребностей, чтобы решить, какие компетенции необходимо восстанавливать, какие безнадежно устарели, и какие электротехнические продукты наш филиал сможет реально предложить.

ОБРАЩАЯСЬ К СОТРУДНИКАМ ВЭИ

- На мой взгляд, это очень правильная позиция, когда федеральная ядерная организация, а именно РФЯЦ – ВНИИТФ, который за 60 лет существования никого никогда не подвел, у которого даже в трудные времена кадровая политика была на высоте, назначается ответственным за сохранение такого направления, как электротехника. Я верю в успех этого дела. Мое глубокое убеждение, что сохранить и бренд ВЭИ, и компетенции можно, реализуя намеченный президентом и правительством путь. Но я понимаю, что при любой реорганизации или перестройке что-то приходится ломать, и здесь от каждого сотрудника ВЭИ зависит, сохраним ли мы все то ценное, доброе, хорошее, что есть на предприятии. Очень важны и ценны идеи и мысли о том, как сберечь компетенции, накопленный багаж, что будет востребовано завтра, послезавтра, чем мы можем быть полезны стране. Всем нам потребуются силы, единство и оптимизм. Уверен, у нас все получится.

По материалам пресс-службы РФЯЦ – ВНИИТФ