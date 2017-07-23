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Агентство новостей Доступ 1 23 июля 2017 года, 18:26

Южноуральская неделя в фотографиях


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Агентство новостей «Доступ» предлагает вспомнить о резонансных событиях, произошедших в Челябинске и области за минувшие семь дней.

Масштабная очистка реки Миасс от мусора состоялась на этой неделе.

 

Общественники и представители городской администрации решили убрать мусор из воды и обрезать разросшиеся деревья. Первый улов оказался богатым: в числе прочего мусора из водной артерии извлекли кресло и тележку с продуктами. Работы продолжатся вплоть до сентября.

 

Не остались горожане и без спортивных мероприятий. Так, 20 июля состоялась вечерняя тренировка под руководством чемпиона мира по боксу Константина «Талант» Пономарева. Молодой человек показал всем желающим, как правильно разминаться и наносить основные удары.

 

Публичная библиотека порадовала взрослых и детей празднованием Международного дня торта. Все желающие могли принять участие в викторине, а также декламации стихотворений о сладостях. Призами стали конфеты и сладкие пироги.

Необычная находка была сделана при реконструкции Свято-Троицкого храма в Кыштыме. Волонтеры нашли несколько нестандартных захоронений начала XX века. Исследованием костей занялся Следственный комитет.

На этой неделе коммунальщики настолько увлеклись реконструкцией тепловой сети на улице Тимирязева, что в одну из ям улетел автомобиль. Вытаскивать машину пришлось спецтехникой.

В субботу, 22 июля, жиители городов и районов Челябинской области приняли участие в акции несогласия с прерванными детскими жизнями.

Акция была приурочена ко дню рождения мальчика, который погиб в Каслях от рук убийцы-рецидивиста. Ваня, которого искали сотни человек, не дожил до своего 11-летия нескольких недель.

В воскресенье, 23 июля, область потрясла новость о пожаре в деревне Верхняя Кабанка, который унес жизни четырех сестер, младшей из которых было 2 года, старшей – 12. 

 

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Теги: фото, новости челябинска, новости челябинской области, фотонеделя
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