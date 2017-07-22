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Агентство новостей Доступ 1 22 июля 2017 года, 21:07

Южноуральцы почтили память убитого в Каслях школьника запуском воздушных шаров


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области почтили память школьника, убитого в Каслях, – в день рождения мальчика, до которого тот не дожил чуть больше месяца, жители региона запустили в небо воздушные шары, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Акция состоялась в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Кыштыме, Каслях, Октябрьском и других населенных пунктах области. 

В Челябинске акция прошла довольно неорганизованно – около 12 человек пришли на мост по улице Кирова в разное время. Большинство желающих почтить память погибшего – это семьи с детьми. 

Некоторые участники принесли шарики любимых цветов мальчика – красного и зеленого. Организаторы рекомендовали запустить 11 шаров – сегодня ребенку могло исполниться 11 лет, однако совету последовала только одна семья – мама и дочка. 

Напомним, мальчик 10 лет пропал 14 июня, когда на велосипеде уехал в библиотеку за учебниками. Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры прочесали окрестные леса, обошли более 260 домов, осмотрели территории гаражных кооперативов, садовых товариществ, баз отдыха, прилегающих к городской черте и находящихся на расстоянии 10-15 километров от города.

Следователями СК допрошено более 100 лиц, ранее отбывавших наказание за совершение преступлений. Только 8 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в убийстве ребенка. Ранее трижды судимый мужчина 1988 года рождения заманил ребенка к себе под предлогом посмотреть щенка, совершил убийство, после чего с целью избежать привлечения к уголовной ответственности закопал тело мальчика в малолюдном месте.

Однако мужчина не дождался наказания – 13 июля подозреваемый совершил суицид в следственном изоляторе Златоуста. Он был обнаружен в самодельной петле в одиночной камере.

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Теги: новости челябинска, новости каслей, криминальные новости челябинской области, розыск ребенка
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